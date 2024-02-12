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Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе - РИА Новости, 12.02.2024
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15:25 12.02.2024 (обновлено: 18:34 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/gaza-1926871558.html
Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе
Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе - РИА Новости, 12.02.2024
Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:25
2024-02-12T18:34
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
тель-авив
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC.&quot;Президент Джо Байден высказывал разочарование в недавних личных разговорах &lt;...&gt; неспособностью убедить Израиль изменить его военную тактику в Газе и назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием&quot;, — говорится в публикации.По данным NBC, Байден пытается убедить Тель-Авив согласиться на прекращение огня, но этому противится Нетаньяху, который при этом "яростно критикует" американского лидера.По данным Washington Post, Белый дом больше не рассматривает израильского премьера в качестве продуктивного партнера, на которого можно повлиять в частном порядке. Утверждается, что администрация Байдена "близка к разрыву с ним".Как сообщал Белый дом, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Премьер Израиля позднее отметил, что не понял слова президента США, а действия Тель-Авива считает соответствующими уровню угрозы.Кроме того, издание Politico утверждало, что Байден нецензурно выругался на Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, тель-авив
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Тель-Авив
Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе

NBC: Байден назвал Нетаньяху препятствием изменения позиции Израиля по Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC.
«

"Президент Джо Байден высказывал разочарование в недавних личных разговорах <...> неспособностью убедить Израиль изменить его военную тактику в Газе и назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием", — говорится в публикации.

По данным NBC, Байден пытается убедить Тель-Авив согласиться на прекращение огня, но этому противится Нетаньяху, который при этом "яростно критикует" американского лидера.
По данным Washington Post, Белый дом больше не рассматривает израильского премьера в качестве продуктивного партнера, на которого можно повлиять в частном порядке. Утверждается, что администрация Байдена "близка к разрыву с ним".
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Как сообщал Белый дом, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Премьер Израиля позднее отметил, что не понял слова президента США, а действия Тель-Авива считает соответствующими уровню угрозы.

В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. По информации местных СМИ, на рассвете в понедельник израильские ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам в Рафахе, в том числе по мечетям и жилым домам. Как заявил председатель Минздрава Палестины в анклаве Ашраф аль-Кидра, погибли более 60 человек.

Кроме того, издание Politico утверждало, что Байден нецензурно выругался на Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАТель-Авив
 
 
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