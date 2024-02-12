Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе
NBC: Байден назвал Нетаньяху препятствием изменения позиции Израиля по Газе
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC.
«
"Президент Джо Байден высказывал разочарование в недавних личных разговорах <...> неспособностью убедить Израиль изменить его военную тактику в Газе и назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием", — говорится в публикации.
По данным NBC, Байден пытается убедить Тель-Авив согласиться на прекращение огня, но этому противится Нетаньяху, который при этом "яростно критикует" американского лидера.
По данным Washington Post, Белый дом больше не рассматривает израильского премьера в качестве продуктивного партнера, на которого можно повлиять в частном порядке. Утверждается, что администрация Байдена "близка к разрыву с ним".
Как сообщал Белый дом, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Премьер Израиля позднее отметил, что не понял слова президента США, а действия Тель-Авива считает соответствующими уровню угрозы.
В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. По информации местных СМИ, на рассвете в понедельник израильские ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам в Рафахе, в том числе по мечетям и жилым домам. Как заявил председатель Минздрава Палестины в анклаве Ашраф аль-Кидра, погибли более 60 человек.
Кроме того, издание Politico утверждало, что Байден нецензурно выругался на Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.