https://ria.ru/20240212/gaza-1926871558.html

Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе

Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе - РИА Новости, 12.02.2024

Байден назвал Нетаньяху препятствием для изменения позиции Израиля по Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:25

2024-02-12T15:25

2024-02-12T18:34

в мире

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джо байден

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сша

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал главным препятствием изменения позиции Израиля по сектору Газа, приводит слова президента США Джо Байдена телеканал NBC."Президент Джо Байден высказывал разочарование в недавних личных разговорах <...> неспособностью убедить Израиль изменить его военную тактику в Газе и назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием", — говорится в публикации.По данным NBC, Байден пытается убедить Тель-Авив согласиться на прекращение огня, но этому противится Нетаньяху, который при этом "яростно критикует" американского лидера.По данным Washington Post, Белый дом больше не рассматривает израильского премьера в качестве продуктивного партнера, на которого можно повлиять в частном порядке. Утверждается, что администрация Байдена "близка к разрыву с ним".Как сообщал Белый дом, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Премьер Израиля позднее отметил, что не понял слова президента США, а действия Тель-Авива считает соответствующими уровню угрозы.Кроме того, издание Politico утверждало, что Байден нецензурно выругался на Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, тель-авив