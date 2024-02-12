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Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2024
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04:12 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/gaza-1926764958.html
Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа
Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2024
Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:12
2024-02-12T04:12
в мире
рафах (провинция)
египет
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Палестинского Красного Полумесяца сообщало об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа. "ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Армия добавила, что завершила "нанесение ударов". Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html
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египет
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в мире, рафах (провинция), египет, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Рафах (провинция), Египет, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара по сектору Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Палестинского Красного Полумесяца сообщало об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа.
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"ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Армия добавила, что завершила "нанесение ударов".
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
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В миреРафах (провинция)ЕгипетИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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