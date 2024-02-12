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Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху - РИА Новости, 12.02.2024
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03:56 12.02.2024 (обновлено: 04:07 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/gaza-1926764206.html
Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху
Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху - РИА Новости, 12.02.2024
Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху
Палестинский Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа, передает агентство Reuters. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:56
2024-02-12T04:07
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
рафах (провинция)
хамас
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Палестинский Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа, передает агентство Reuters."Ожесточенные израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Палестинского Красного Полумесяца, сделанное утром в понедельник.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, рафах (провинция), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Рафах (провинция), ХАМАС
Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху

Красный Полумесяц заявил об ожесточенных ударах армии Израиля по городу Рафах

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Палестинский Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа, передает агентство Reuters.
"Ожесточенные израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Палестинского Красного Полумесяца, сделанное утром в понедельник.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе
Вчера, 22:51
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаРафах (провинция)ХАМАС
 
 
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