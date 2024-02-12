https://ria.ru/20240212/gaza-1926764206.html

Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху

Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху - РИА Новости, 12.02.2024

Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" армии Израиля по Рафаху

Палестинский Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа, передает агентство Reuters. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:56

2024-02-12T03:56

2024-02-12T04:07

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

рафах (провинция)

хамас

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Палестинский Красный Полумесяц заявил об "ожесточенных ударах" израильской армии по городу Рафах в секторе Газа, передает агентство Reuters."Ожесточенные израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Палестинского Красного Полумесяца, сделанное утром в понедельник.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.

https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html

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палестина

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, рафах (провинция), хамас