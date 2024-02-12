https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html

Австрийский депутат прокомментировал план отказа от газа из России

Австрийский депутат прокомментировал план отказа от газа из России - РИА Новости, 12.02.2024

Австрийский депутат прокомментировал план отказа от газа из России

Представитель Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер назвал "безумными" планы министерства энергетики... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:10

австрия

россия

карл нехаммер

газпром

австрийская народная партия

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Представитель Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер назвал "безумными" планы министерства энергетики республики выйти из договора поставки российского газа, отметив, что это приведет к еще большему "взлету" цен. Министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер в понедельник заявила журналистам, что власти республики намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом". "В своем "зеленом" идеологическом порыве министр Леонор Гевесслер, очевидно, поставила перед собой цель позволить ценам на энергоносители еще больше взлететь на заключительном этапе своего пребывания на посту, тем самым полностью прижав к стенке наше экономическое и промышленное положение", - приводит слова Кассеггера пресс-служба АПС. Депутат раскритиковал планы министра энергетики выйти из договоров на поставку газа между OMV и "Газпромом" и задался вопросом, что об этих "планах зеленого безумия" могла бы сказать (Австрийская народная партия (нем. ÖVP, партия действующего канцлера Карла Нехаммера). По мнению депутата, следствием выхода из газовых контрактов станет многократное увеличение цены на газ, рост инфляции, которая и так уже в Австрии значительно превышает средние показатели по еврозоне, и дальнейшее снижение конкурентоспособности австрийских компаний. Таким образом, это навредит собственному населению и экономике Австрии, но не приведет "к каким-либо изменениям в поведении России" в отношении украинского конфликта. Кассеггер добавил, что энергия должна быть доступной, и это должно быть главной целью политики. "Федеральное правительство под руководством АПС с народным канцлером Гербертом Киклем (лидер АПС - ред.) обеспечит это", - заключил депутат. Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на сентябрь 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась. Предстоящие выборы покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в Национальном совете, какие варианты коалиций будут возможны, сохранит ли Нехаммер пост канцлера за собой, либо на его место придет новый кандидат. Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре 2023 года, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан. Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре была на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%.

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926772249.html

https://ria.ru/20240209/polsha-1926314749.html

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926768055.html

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австрия, россия, карл нехаммер, газпром, австрийская народная партия