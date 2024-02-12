https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926914639.html

В Госдуме призвали не ждать улучшения отношений с Финляндией

В Госдуме призвали не ждать улучшения отношений с Финляндией - РИА Новости, 12.02.2024

В Госдуме призвали не ждать улучшения отношений с Финляндией

Изменений в лучшую сторону в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии "ждать не приходится", считает... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:47

2024-02-12T17:47

2024-02-12T17:47

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Изменений в лучшую сторону в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии "ждать не приходится", считает председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины. Александер Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, которые состоялись 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта. "Каких-то серьезных изменений в лучшую сторону в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии ждать не приходится. И его первые заявления в отношении России очень ярко это демонстрируют. Стубб пришел к власти на волне вступления Финляндии в НАТО, чего он являлся ярым адептом. Его сознание и риторика отравлены русофобскими штампами и ложной проукраинской - а значит исходящей из Вашингтона – пропагандой", - сказал Слуцкий РИА Новости. По его словам, Стубб, скорее, идет в "фарватере общего хора западных голосов", не утруждаясь анализом ситуации и перспектив с точки зрения национальных интересов своей страны. "И это очень печальная тенденция для нового поколения европейских политиков, которым явно не хватает масштаба и величия (европейских государственных деятелей – ред.) Гельмута Коля или Шарля де Голя. А очень жаль. Да и если подходить с практической точки зрения, у президента Финляндии не так много полномочий, чтобы изменить политику своей страны, так как весь основной "портфель" сосредоточен в руках правительства", - отметил политик.

https://ria.ru/20240212/pozdravlenie-1926825213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, александр стубб, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире, россия