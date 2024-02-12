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В Совфеде прокомментировали итоги выборов президента в Финляндии - РИА Новости, 12.02.2024
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15:44 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926877730.html
В Совфеде прокомментировали итоги выборов президента в Финляндии
В Совфеде прокомментировали итоги выборов президента в Финляндии - РИА Новости, 12.02.2024
В Совфеде прокомментировали итоги выборов президента в Финляндии
Антироссийская политика Финляндии, которая нашла свое подтверждение в победе на президентских выборах Александра Стубба, наносит мощный удар по позициям самой... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:44
2024-02-12T15:44
финляндия
россия
андрей климов
александр стубб
пекка хаависто
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Антироссийская политика Финляндии, которая нашла свое подтверждение в победе на президентских выборах Александра Стубба, наносит мощный удар по позициям самой страны, поскольку благополучие Хельсинки во многом строилось на сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По итогам второго тура выборов президента Финляндии бывший премьер-министр страны Стубб одержал победу, набрав 51,6% голосов. Его главный соперник, экс-глава МИД Пекка Хаависто – 48,4%. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта. "Для нас (это) уже давно ничего, Кто бы там ни победил, все примерно понятно. Они вступили в НАТО, они избрали свой антироссийский курс не вчера. Эта победа просто его закрепляет. И в этом отношении сейчас, мне кажется, бессмысленно что-то даже анализировать. Я почувствовал этот разворот антироссийский еще года четыре назад. Они свернули контакты по партийной линии, практически свернули контакты по парламентской линии. То есть все к тому шло", - сказал Климов. По словам законодателя, финские власти активно обрабатывали свое население в провашингтонском, пронатовском духе, и эти силы, которые взращивает Вашингтон, в Финляндии взяли верх. "Для финского народа и для финской страны это, мне кажется, большой минус. Но это их выбор. Потому что Финляндия таким образом наносит себе очень мощный удар, такой же, как нанесла себе Германия. Поскольку основная часть благосостояния нынешней Финляндии за последние 70 лет обеспечивалось во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей страной, то все это теперь для них заканчивается", - отметил Климов. "Чем они будут выживать и как они будут выкарабкиваться из этого, я не знаю. Но это их проблемы, не наши", - заключил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926082771.html
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финляндия, россия, андрей климов, александр стубб, пекка хаависто, нато, в мире
Финляндия, Россия, Андрей Климов, Александр Стубб, Пекка Хаависто, НАТО, В мире
В Совфеде прокомментировали итоги выборов президента в Финляндии

Климов: антироссийская политика наносит серьезный удар по интересам Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Антироссийская политика Финляндии, которая нашла свое подтверждение в победе на президентских выборах Александра Стубба, наносит мощный удар по позициям самой страны, поскольку благополучие Хельсинки во многом строилось на сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
По итогам второго тура выборов президента Финляндии бывший премьер-министр страны Стубб одержал победу, набрав 51,6% голосов. Его главный соперник, экс-глава МИД Пекка Хаависто – 48,4%. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.
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"Для нас (это) уже давно ничего, Кто бы там ни победил, все примерно понятно. Они вступили в НАТО, они избрали свой антироссийский курс не вчера. Эта победа просто его закрепляет. И в этом отношении сейчас, мне кажется, бессмысленно что-то даже анализировать. Я почувствовал этот разворот антироссийский еще года четыре назад. Они свернули контакты по партийной линии, практически свернули контакты по парламентской линии. То есть все к тому шло", - сказал Климов.
По словам законодателя, финские власти активно обрабатывали свое население в провашингтонском, пронатовском духе, и эти силы, которые взращивает Вашингтон, в Финляндии взяли верх.
"Для финского народа и для финской страны это, мне кажется, большой минус. Но это их выбор. Потому что Финляндия таким образом наносит себе очень мощный удар, такой же, как нанесла себе Германия. Поскольку основная часть благосостояния нынешней Финляндии за последние 70 лет обеспечивалось во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей страной, то все это теперь для них заканчивается", - отметил Климов.
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"Чем они будут выживать и как они будут выкарабкиваться из этого, я не знаю. Но это их проблемы, не наши", - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.
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ФинляндияРоссияАндрей КлимовАлександр СтуббПекка ХаавистоНАТОВ мире
 
 
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