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У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 12.02.2024 (обновлено: 17:10 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926874233.html
У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб
У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб - РИА Новости, 12.02.2024
У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб
У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:35
2024-02-12T17:10
специальная военная операция на украине
финляндия
россия
в мире
александр стубб
украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент Александр Стубб."Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем", — сказал он. Глава государства отметил, что странам НАТО необходимо выделять два процента своего ВВП на оборону. По его мнению, Финляндия — одна из наиболее стратегически важных стран Запада, которую он намерен вывести на мировой уровень. Кроме того, он пообещал ставить интересы Финляндии на первое место и быть "объединяющим фактором" для своей страны.Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, который состоялся 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, Москва уважает выбор финнов и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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финляндия, россия, в мире, александр стубб, украина
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Россия, В мире, Александр Стубб, Украина
У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб

Стубб: у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не закончится СВО

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент Александр Стубб.
«
"Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем", — сказал он.
Глава государства отметил, что странам НАТО необходимо выделять два процента своего ВВП на оборону. По его мнению, Финляндия — одна из наиболее стратегически важных стран Запада, которую он намерен вывести на мировой уровень. Кроме того, он пообещал ставить интересы Финляндии на первое место и быть "объединяющим фактором" для своей страны.
Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, который состоялся 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, Москва уважает выбор финнов и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.
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Специальная военная операция на УкраинеФинляндияРоссияВ миреАлександр СтуббУкраина
 
 
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