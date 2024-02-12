У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб
Стубб: у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не закончится СВО
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент Александр Стубб.
«
"Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем", — сказал он.
Глава государства отметил, что странам НАТО необходимо выделять два процента своего ВВП на оборону. По его мнению, Финляндия — одна из наиболее стратегически важных стран Запада, которую он намерен вывести на мировой уровень. Кроме того, он пообещал ставить интересы Финляндии на первое место и быть "объединяющим фактором" для своей страны.
Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, который состоялся 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, Москва уважает выбор финнов и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.