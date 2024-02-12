https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926874233.html

У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб

У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб - РИА Новости, 12.02.2024

У Москвы и Хельсинки не будет отношений до окончания СВО, заявил Стубб

У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:35

2024-02-12T15:35

2024-02-12T17:10

специальная военная операция на украине

финляндия

россия

в мире

александр стубб

украина

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У Финляндии не может быть отношений с Россией, пока не закончится спецоперация на Украине, заявил на своей первой пресс-конференции избранный президент Александр Стубб."Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем", — сказал он. Глава государства отметил, что странам НАТО необходимо выделять два процента своего ВВП на оборону. По его мнению, Финляндия — одна из наиболее стратегически важных стран Запада, которую он намерен вывести на мировой уровень. Кроме того, он пообещал ставить интересы Финляндии на первое место и быть "объединяющим фактором" для своей страны.Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, который состоялся 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, Москва уважает выбор финнов и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.

https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html

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Кирилл Волков

финляндия, россия, в мире, александр стубб, украина