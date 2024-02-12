https://ria.ru/20240212/finlyandii-1926887510.html

Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину

Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 12.02.2024

Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину

Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:12

2024-02-12T16:12

2024-02-12T16:12

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саули ниинисте

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины. "Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинистё", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о поддержке Украины на первой пресс-конференции после избрания. Александер Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, которые состоялись 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240212/stubb-1923599480.html

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в мире, украина, россия, финляндия, нато, сергей лавров, саули ниинисте