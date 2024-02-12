Рейтинг@Mail.ru
Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/finlyandii-1926887510.html
Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину
Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 12.02.2024
Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину
Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:12
2024-02-12T16:12
в мире
украина
россия
финляндия
нато
сергей лавров
саули ниинисте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины. "Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинистё", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о поддержке Украины на первой пресс-конференции после избрания. Александер Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, которые состоялись 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240212/stubb-1923599480.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, финляндия, нато, сергей лавров, саули ниинисте
В мире, Украина, Россия, Финляндия, НАТО, Сергей Лавров, Саули Ниинисте
Стубб заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину

Избранный президент Финляндии Стубб заявил, что продолжит поддерживать Украину

© AP Photo / Sergei GritsИзбранный президент Финляндии Александр Стубб
Избранный президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Избранный президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что намерен продолжить линию своего предшественника Саули Ниинистё в вопросе поддержки Украины.
"Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинистё", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о поддержке Украины на первой пресс-конференции после избрания.
Александер Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии, которые состоялись 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб во время дебатов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Биография Александра Стубба
04:19
 
В миреУкраинаРоссияФинляндияНАТОСергей ЛавровСаули Ниинисте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала