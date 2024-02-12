Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожской области на "зубы дракона"
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro.
"Кабмин (Украины) не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Prozorro", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что, по данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. Кроме того, как передает издание, отсутствует правительственный документ по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели.
Уточняется, что еще в начале января был объявлен тендер на закупку "зубов дракона", речь шла о 45 тысячах штук заградительных бетонных пирамид. Предполагалось, что тендер обойдется властям в 88,5 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов). Однако по причине отсутствия финансирования из государственного бюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.
Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
Как сообщал 12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.