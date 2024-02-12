https://ria.ru/20240212/finansirovanie-1926970629.html

Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"

Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона" - РИА Новости, 12.02.2024

Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"

Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T23:48

2024-02-12T23:48

2024-02-12T23:48

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro. "Кабмин (Украины) не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Prozorro", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что, по данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. Кроме того, как передает издание, отсутствует правительственный документ по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели. Уточняется, что еще в начале января был объявлен тендер на закупку "зубов дракона", речь шла о 45 тысячах штук заградительных бетонных пирамид. Предполагалось, что тендер обойдется властям в 88,5 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов). Однако по причине отсутствия финансирования из государственного бюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования. Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. Как сообщал 12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html

https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

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в мире, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия