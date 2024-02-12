Рейтинг@Mail.ru
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона" - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/finansirovanie-1926970629.html
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона" - РИА Новости, 12.02.2024
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"
Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:48
2024-02-12T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro. "Кабмин (Украины) не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Prozorro", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что, по данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. Кроме того, как передает издание, отсутствует правительственный документ по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели. Уточняется, что еще в начале января был объявлен тендер на закупку "зубов дракона", речь шла о 45 тысячах штук заградительных бетонных пирамид. Предполагалось, что тендер обойдется властям в 88,5 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов). Однако по причине отсутствия финансирования из государственного бюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования. Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. Как сообщал 12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html
https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html
киев
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия
Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на "зубы дракона"

Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожской области на "зубы дракона"

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro.
"Кабмин (Украины) не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Prozorro", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Военные уже используют рюкзаки в зоне боевых действий
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта
11 февраля, 08:00
Отмечается, что, по данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. Кроме того, как передает издание, отсутствует правительственный документ по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели.
Уточняется, что еще в начале января был объявлен тендер на закупку "зубов дракона", речь шла о 45 тысячах штук заградительных бетонных пирамид. Предполагалось, что тендер обойдется властям в 88,5 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов). Однако по причине отсутствия финансирования из государственного бюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.
Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
Как сообщал 12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий
5 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала