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На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.02.2024
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18:36 12.02.2024 (обновлено: 18:37 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/festival-1926927492.html
На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта
На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.02.2024
На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта
Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:36
2024-02-12T18:37
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
иммануил кант
татьяна черниговская
балтийский федеральный университет
александр федоров (следственный комитет)
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет противостоять искусственный интеллект, сообщила пресс-служба ВФМ-2024. "На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом". "Философам" предстоит выступить перед участниками ВФМ–2024 в формате TEDx и выразить свои позиции относительно работ Иммануила Канта. "Противостоять" им будет специально разработанный искусственный интеллект, который выдвинет собственные тезисы по каждому пункту обсуждения", - говорится в сообщении. В дискуссии примут участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта и профессор Александр Федоров, а модератором встречи станет магистр игры "Что? Где? Когда?", неоднократный обладатель "Хрустальной совы" Максим Поташев. "Интерактивный научно-популярный формат позволит определить перспективы развития искусственного интеллекта, потенциальные выгоды от него и угрозы, а также сравнить возможности человека и современных технологий", - передает пресс-служба. Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240125/zayavki-1923495276.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, иммануил кант, татьяна черниговская , балтийский федеральный университет, александр федоров (следственный комитет), общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Иммануил Кант, Татьяна Черниговская , Балтийский федеральный университет, Александр Федоров (Следственный Комитет), Общество
На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта

На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "философов" и искусственного интеллекта

© AP Photo / Mark SchiefelbeinИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Искусственный интеллект . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет противостоять искусственный интеллект, сообщила пресс-служба ВФМ-2024.
"На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом". "Философам" предстоит выступить перед участниками ВФМ–2024 в формате TEDx и выразить свои позиции относительно работ Иммануила Канта. "Противостоять" им будет специально разработанный искусственный интеллект, который выдвинет собственные тезисы по каждому пункту обсуждения", - говорится в сообщении.
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В дискуссии примут участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта и профессор Александр Федоров, а модератором встречи станет магистр игры "Что? Где? Когда?", неоднократный обладатель "Хрустальной совы" Максим Поташев.
"Интерактивный научно-популярный формат позволит определить перспективы развития искусственного интеллекта, потенциальные выгоды от него и угрозы, а также сравнить возможности человека и современных технологий", - передает пресс-служба.
Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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