На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта
На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "философов" и искусственного интеллекта
© AP Photo / Mark SchiefelbeinИскусственный интеллект
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Искусственный интеллект . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет противостоять искусственный интеллект, сообщила пресс-служба ВФМ-2024.
"На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом". "Философам" предстоит выступить перед участниками ВФМ–2024 в формате TEDx и выразить свои позиции относительно работ Иммануила Канта. "Противостоять" им будет специально разработанный искусственный интеллект, который выдвинет собственные тезисы по каждому пункту обсуждения", - говорится в сообщении.
В дискуссии примут участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта и профессор Александр Федоров, а модератором встречи станет магистр игры "Что? Где? Когда?", неоднократный обладатель "Хрустальной совы" Максим Поташев.
"Интерактивный научно-популярный формат позволит определить перспективы развития искусственного интеллекта, потенциальные выгоды от него и угрозы, а также сравнить возможности человека и современных технологий", - передает пресс-служба.
Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.