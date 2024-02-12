https://ria.ru/20240212/festival-1926927492.html

На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта

На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.02.2024

На ВФМ-2024 пройдут дебаты "философов" и искусственного интеллекта

Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:36

2024-02-12T18:36

2024-02-12T18:37

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

иммануил кант

татьяна черниговская

балтийский федеральный университет

александр федоров (следственный комитет)

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом" пройдут на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), где позициям "философов" будет противостоять искусственный интеллект, сообщила пресс-служба ВФМ-2024. "На ВФМ-2024 пройдут шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом". "Философам" предстоит выступить перед участниками ВФМ–2024 в формате TEDx и выразить свои позиции относительно работ Иммануила Канта. "Противостоять" им будет специально разработанный искусственный интеллект, который выдвинет собственные тезисы по каждому пункту обсуждения", - говорится в сообщении. В дискуссии примут участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта и профессор Александр Федоров, а модератором встречи станет магистр игры "Что? Где? Когда?", неоднократный обладатель "Хрустальной совы" Максим Поташев. "Интерактивный научно-популярный формат позволит определить перспективы развития искусственного интеллекта, потенциальные выгоды от него и угрозы, а также сравнить возможности человека и современных технологий", - передает пресс-служба. Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240125/zayavki-1923495276.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, иммануил кант, татьяна черниговская , балтийский федеральный университет, александр федоров (следственный комитет), общество