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Польские фермеры заблокировали дорогу к КПП с Украиной, заявил очевидец
Польские фермеры заблокировали дорогу к КПП с Украиной, заявил очевидец - РИА Новости, 12.02.2024
Польские фермеры заблокировали дорогу к КПП с Украиной, заявил очевидец
Протестующие польские фермеры заблокировали дорогу в районе пункта пропуска Медыка на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:49
2024-02-12T14:49
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали дорогу в районе пункта пропуска Медыка на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. По его словам, участники протеста в количестве несколько десятков человек, "ничего не нарушая, постоянно переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону". Таким образом автомобили, следующие в обе стороны по дороге, вынуждены пропускать пешеходов. По словам очевидца, перед пунктом пропуска уже образовалась пробка, а полиция не обращает внимания на действия протестующих. Он уточнил, что по словам участников акции, они намерены продолжать блокировать дорогу до будущей пятницы. Собеседник агентства также рассказал, что рядом, на соседней дороге также проходит акция протеста фермеров, куда они приехали на нескольких десятках тракторов, комбайнов и грузовиков. На выгрузной шнек одного из комбайнов они повесили в петле чучело, символизирующее "смерть польского фермера". Рядом протестующие сгрузили кучу навоза, на которую усадили куклу с лицом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://radiosputnik.ru/20240212/fermery-1926803032.html
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в мире, украина, киев, словакия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Словакия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры заблокировали дорогу к КПП с Украиной, заявил очевидец
Очевидец: польские фермеры заблокировали дорогу в районе КПП Медыка
ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали дорогу в районе пункта пропуска Медыка на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, участники протеста в количестве несколько десятков человек, "ничего не нарушая, постоянно переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону".
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Таким образом автомобили, следующие в обе стороны по дороге, вынуждены пропускать пешеходов.
По словам очевидца, перед пунктом пропуска уже образовалась пробка, а полиция не обращает внимания на действия протестующих.
Он уточнил, что по словам участников акции, они намерены продолжать блокировать дорогу до будущей пятницы.
Собеседник агентства также рассказал, что рядом, на соседней дороге также проходит акция протеста фермеров, куда они приехали на нескольких десятках тракторов, комбайнов и грузовиков. На выгрузной шнек одного из комбайнов они повесили в петле чучело, символизирующее "смерть польского фермера".
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Рядом протестующие сгрузили кучу навоза, на которую усадили куклу с лицом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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