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Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами - РИА Новости, 12.02.2024
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10:55 12.02.2024 (обновлено: 10:58 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/fermery-1926797929.html
Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами
Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами - РИА Новости, 12.02.2024
Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами
Мэр Львова Андрей Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков. Об этом он заявил в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:55
2024-02-12T10:58
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков. Об этом он заявил в Telegram-канале.Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". "Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается", - написал Садовой. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов участников акции является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240212/otnosheniya-1926780350.html
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в мире, украина, андрей садовый, польша, россия
В мире, Украина, Андрей Садовый, Польша, Россия
Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами

Мэр Львова Садовой назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры
Польские фермеры - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
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"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается", - написал Садовой.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов участников акции является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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