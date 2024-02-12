Мэр Львова назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами
Мэр Львова Садовой назвал польских фермеров пророссийскими провокаторами
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается", - написал Садовой.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов участников акции является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.