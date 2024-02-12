В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине
Бондарев: РФ должна прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМатериалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального Собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
Материалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального Собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия должна отказаться от сотрудничества с зарубежными фармкомпаниями, причастными к медицинским экспериментам на Украине, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Младенцы использовались в опытах, ранее проводившихся в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе, для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами.
"От себя хочу отметить, что низко и недостойно пользоваться положением человека, который болен, ради финансовой, политической и прочей выгоды. Поэтому Россия должна отказаться от сотрудничества с теми фармацевтическими фирмами, которые сопричастны к незаконным медицинским экспериментам на Украине. Это было бы стратегически верное и сбалансированное решение", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, медицинские эксперименты, которые ставились над пациентами психбольниц на Украине и без их ведома, это новая информационная бомба. "Такое грубое нарушение прав человека осуществлялось до 2016 года над донбасскими детьми от года и до 11 лет: этим пациентам вводилось неизвестное вещество (название которого было закодировано). К подобному преступлению оказались причастны крупные фармацевтические фирмы, среди которых Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) и ряд других европейских производителей лекарств", - отметил он.
Бондарев указал, что эксперименты по изменению сознания давно интересуют ЦРУ, которое долгие годы курировало изготовление многочисленных психотропных препаратов, включая и наркотик ЛСД. "К сожалению, дети для этой спецслужбы, которая находится в тесном контакте с "большой фармой", это не более чем подопытные кролики. Такой подход был характерен для немецких нацистов и их японских пособников в годы Великой Отечественной войны. Данные действия были признаны Нюрнбергским процессом в качестве военных преступлений", - написал политик.
Испытания опасных биологических препаратов проводились под контролем США и над взрослыми пациентами в больницах Харькова с 2019 года по 2021 год, подчеркнул Бондарев. "Украина фактически стала полигоном для испытания опасных препаратов над людьми, которые в силу своего психического заболевания или истощения не могли рассказать об этом", - заключил он.