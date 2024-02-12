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В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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21:50 12.02.2024 (обновлено: 23:36 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/farmkompanii-1926961819.html
В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине
В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине
Россия должна отказаться от сотрудничества с зарубежными фармкомпаниями, причастными к медицинским экспериментам на Украине, заявил первый замглавы оборонного... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:50
2024-02-12T23:36
россия
украина
сша
мариуполь
виктор бондарев
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия должна отказаться от сотрудничества с зарубежными фармкомпаниями, причастными к медицинским экспериментам на Украине, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Младенцы использовались в опытах, ранее проводившихся в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе, для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами."От себя хочу отметить, что низко и недостойно пользоваться положением человека, который болен, ради финансовой, политической и прочей выгоды. Поэтому Россия должна отказаться от сотрудничества с теми фармацевтическими фирмами, которые сопричастны к незаконным медицинским экспериментам на Украине. Это было бы стратегически верное и сбалансированное решение", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам законодателя, медицинские эксперименты, которые ставились над пациентами психбольниц на Украине и без их ведома, это новая информационная бомба. "Такое грубое нарушение прав человека осуществлялось до 2016 года над донбасскими детьми от года и до 11 лет: этим пациентам вводилось неизвестное вещество (название которого было закодировано). К подобному преступлению оказались причастны крупные фармацевтические фирмы, среди которых Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) и ряд других европейских производителей лекарств", - отметил он.Бондарев указал, что эксперименты по изменению сознания давно интересуют ЦРУ, которое долгие годы курировало изготовление многочисленных психотропных препаратов, включая и наркотик ЛСД. "К сожалению, дети для этой спецслужбы, которая находится в тесном контакте с "большой фармой", это не более чем подопытные кролики. Такой подход был характерен для немецких нацистов и их японских пособников в годы Великой Отечественной войны. Данные действия были признаны Нюрнбергским процессом в качестве военных преступлений", - написал политик.Испытания опасных биологических препаратов проводились под контролем США и над взрослыми пациентами в больницах Харькова с 2019 года по 2021 год, подчеркнул Бондарев. "Украина фактически стала полигоном для испытания опасных препаратов над людьми, которые в силу своего психического заболевания или истощения не могли рассказать об этом", - заключил он.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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россия, украина, сша, мариуполь, виктор бондарев, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, Украина, США, Мариуполь, Виктор Бондарев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В СФ призвали прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине

Бондарев: РФ должна прервать связи с фирмами, причастными к медопытам на Украине

© Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМатериалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального Собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине
Материалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального Собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Материалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального Собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия должна отказаться от сотрудничества с зарубежными фармкомпаниями, причастными к медицинским экспериментам на Украине, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Младенцы использовались в опытах, ранее проводившихся в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе, для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами.
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"От себя хочу отметить, что низко и недостойно пользоваться положением человека, который болен, ради финансовой, политической и прочей выгоды. Поэтому Россия должна отказаться от сотрудничества с теми фармацевтическими фирмами, которые сопричастны к незаконным медицинским экспериментам на Украине. Это было бы стратегически верное и сбалансированное решение", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, медицинские эксперименты, которые ставились над пациентами психбольниц на Украине и без их ведома, это новая информационная бомба. "Такое грубое нарушение прав человека осуществлялось до 2016 года над донбасскими детьми от года и до 11 лет: этим пациентам вводилось неизвестное вещество (название которого было закодировано). К подобному преступлению оказались причастны крупные фармацевтические фирмы, среди которых Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) и ряд других европейских производителей лекарств", - отметил он.
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Бондарев указал, что эксперименты по изменению сознания давно интересуют ЦРУ, которое долгие годы курировало изготовление многочисленных психотропных препаратов, включая и наркотик ЛСД. "К сожалению, дети для этой спецслужбы, которая находится в тесном контакте с "большой фармой", это не более чем подопытные кролики. Такой подход был характерен для немецких нацистов и их японских пособников в годы Великой Отечественной войны. Данные действия были признаны Нюрнбергским процессом в качестве военных преступлений", - написал политик.
Испытания опасных биологических препаратов проводились под контролем США и над взрослыми пациентами в больницах Харькова с 2019 года по 2021 год, подчеркнул Бондарев. "Украина фактически стала полигоном для испытания опасных препаратов над людьми, которые в силу своего психического заболевания или истощения не могли рассказать об этом", - заключил он.
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