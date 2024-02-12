https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926768055.html

В МИД рассказали, к чему приведет увлечение Евросоюза по изоляции России

В МИД рассказали, к чему приведет увлечение Евросоюза по изоляции России - РИА Новости, 12.02.2024

В МИД рассказали, к чему приведет увлечение Евросоюза по изоляции России

Евросоюз, чрезмерно увлекшийся изоляцией России, рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:35

2024-02-12T05:35

2024-02-12T08:20

россия

брюссель

кирилл логвинов

украина

владимир путин

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз, чрезмерно увлекшийся изоляцией России, рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Брюссель – легко и непринужденно – оборвал всё практическое взаимодействие с нами, взяв курс на полное обособление от России. Одновременно так переусердствовал с изоляцией нашей страны, что в результате может оказаться на обочине текущих процессов трансформации международных отношений. Так что, думаю, сейчас самое правильное - не мешать Евросоюзу оставаться искренним в своих заблуждениях", - считает собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время "с ЕС обсуждать по существу нечего", Россия "выполнит поставленные задачи", а потом решит, о чем можно разговаривать с Брюсселем. "На данном этапе нам с ЕС по существу обсуждать нечего. Это касается всех перечисленных сфер: энергетика, торговля, гуманитарные обмены. Мы не собираемся бегать за еэсовцами или что-то у них просить. Добьемся выполнения поставленных задач, а там подумаем, о чем можно будет разговаривать с Евросоюзом", - указал российский дипломат. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926763786.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, кирилл логвинов, украина, владимир путин, евросоюз, в мире