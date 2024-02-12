В МИД рассказали, к чему приведет увлечение Евросоюза по изоляции России
Логвинов: ЕС рискует оказаться на обочине процессов трансформации в мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз, чрезмерно увлекшийся изоляцией России, рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
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"Брюссель – легко и непринужденно – оборвал всё практическое взаимодействие с нами, взяв курс на полное обособление от России. Одновременно так переусердствовал с изоляцией нашей страны, что в результате может оказаться на обочине текущих процессов трансформации международных отношений. Так что, думаю, сейчас самое правильное - не мешать Евросоюзу оставаться искренним в своих заблуждениях", - считает собеседник агентства.
"На данном этапе нам с ЕС по существу обсуждать нечего. Это касается всех перечисленных сфер: энергетика, торговля, гуманитарные обмены. Мы не собираемся бегать за еэсовцами или что-то у них просить. Добьемся выполнения поставленных задач, а там подумаем, о чем можно будет разговаривать с Евросоюзом", - указал российский дипломат.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.