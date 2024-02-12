https://ria.ru/20240212/energetiki-1926898536.html

Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам

Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам - РИА Новости, 12.02.2024

Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам

В рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали 124 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:44

2024-02-12T16:44

2024-02-12T16:44

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали 124 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году построили электросетевую инфраструктуру для 124 поликлиник, которые реконструировались в рамках нового московского стандарта. Совокупная мощность по этим объектам составила более 74 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было построено 89 трансформаторных подстанций, проложено более 300 километров кабельных линий 0,4 - 10 киловатт. "Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий использовали метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20240208/elektrichestvo-1926149015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы