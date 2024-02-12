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Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам - РИА Новости, 12.02.2024
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16:44 12.02.2024
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Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам
Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам - РИА Новости, 12.02.2024
Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам
В рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали 124 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:44
2024-02-12T16:44
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали 124 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году построили электросетевую инфраструктуру для 124 поликлиник, которые реконструировались в рамках нового московского стандарта. Совокупная мощность по этим объектам составила более 74 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было построено 89 трансформаторных подстанций, проложено более 300 километров кабельных линий 0,4 - 10 киловатт. "Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий использовали метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Энергетики дали допмощности 124 московским реконструированным поликлиникам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип "Моя поликлиника"
Логотип Моя поликлиника - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали 124 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В прошлом году построили электросетевую инфраструктуру для 124 поликлиник, которые реконструировались в рамках нового московского стандарта. Совокупная мощность по этим объектам составила более 74 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было построено 89 трансформаторных подстанций, проложено более 300 километров кабельных линий 0,4 - 10 киловатт.
«
"Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий использовали метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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