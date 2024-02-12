Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926851184.html
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен - РИА Новости, 12.02.2024
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:26
2024-02-12T14:26
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и обеспечением ценовой стабильности. "Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и кредитования, сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности", — сказал Путин. Он подчеркнул, что в предстоящие годы с учетом вызовов, которые стоят перед российской и всей глобальной экономикой, нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен

Путин призвал соблюдать баланс между развитием, инвестициями и стабильностью цен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и обеспечением ценовой стабильности.
"Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и кредитования, сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в предстоящие годы с учетом вызовов, которые стоят перед российской и всей глобальной экономикой, нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря 2023, 18:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала