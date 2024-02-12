https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926851184.html

Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен

Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен - РИА Новости, 12.02.2024

Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:26

2024-02-12T14:26

2024-02-12T14:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и обеспечением ценовой стабильности. "Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и кредитования, сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности", — сказал Путин. Он подчеркнул, что в предстоящие годы с учетом вызовов, которые стоят перед российской и всей глобальной экономикой, нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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экономика, россия, владимир путин