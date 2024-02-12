https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926842097.html

Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы

Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы - РИА Новости, 12.02.2024

Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:55

2024-02-12T13:55

2024-02-12T14:04

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли РФ."Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", - сказал Путин.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин