https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926842097.html
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы - РИА Новости, 12.02.2024
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:55
2024-02-12T13:55
2024-02-12T14:04
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли РФ."Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению промышленности
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли РФ.
"Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", - сказал Путин.