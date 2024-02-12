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Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы - РИА Новости, 12.02.2024
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13:55 12.02.2024 (обновлено: 14:04 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926842097.html
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы - РИА Новости, 12.02.2024
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:55
2024-02-12T14:04
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли РФ."Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", - сказал Путин.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению финансовой сферы

Путин на совещании предложил обсудить планы по укреплению промышленности

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник предложил обсудить текущие тенденции в ключевых отраслях и дальнейшие планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли РФ.
"Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", - сказал Путин.
 
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