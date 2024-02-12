https://ria.ru/20240212/efiopiya-1926772870.html
Посол России рассказал о деятельности иностранных компаний в Эфиопии
Посол России рассказал о деятельности иностранных компаний в Эфиопии - РИА Новости, 12.02.2024
Посол России рассказал о деятельности иностранных компаний в Эфиопии
Иностранные компании, в том числе российские, пока только "подступаются" к крупномасштабному освоению природных ресурсов Эфиопии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:44
2024-02-12T07:44
2024-02-12T07:44
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Иностранные компании, в том числе российские, пока только "подступаются" к крупномасштабному освоению природных ресурсов Эфиопии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат отметил, что Эфиопия обладает значительным потенциалом в области добычи полезных ископаемых, хотя он пока и не до конца изучен. Он подчеркнул, что в Эфиопии сегодня добывают золото, драгоценные камни, тантал, уголь, мрамор и другие стройматериалы. "Есть запасы углеводородов и поташа, геотермальные источники и др. Однако к их крупномасштабному освоению иностранные, в том числе и российские, компании еще только "подступаются", - отметил Терехин.
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эфиопия, россия, аддис-абеба, в мире
Эфиопия, Россия, Аддис-Абеба, В мире
Посол России рассказал о деятельности иностранных компаний в Эфиопии
Посол: иностранные компании подступаются к освоению природных ресурсов Эфиопии
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Иностранные компании, в том числе российские, пока только "подступаются" к крупномасштабному освоению природных ресурсов Эфиопии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.
Дипломат отметил, что Эфиопия обладает значительным потенциалом в области добычи полезных ископаемых, хотя он пока и не до конца изучен. Он подчеркнул, что в Эфиопии сегодня добывают золото, драгоценные камни, тантал, уголь, мрамор и другие стройматериалы.
Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии
"Есть запасы углеводородов и поташа, геотермальные источники и др. Однако к их крупномасштабному освоению иностранные, в том числе и российские, компании еще только "подступаются", - отметил Терехин.