https://ria.ru/20240212/dtp-1926949602.html

Двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом, прооперировали

Двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом, прооперировали - РИА Новости, 12.02.2024

Двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом, прооперировали

Двое из троих подростков, оказавшихся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, уже прооперированы, сообщила председатель... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:14

2024-02-12T20:14

2024-02-12T20:16

происшествия

псковская область

ирина волк

михаил ведерников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Двое из троих подростков, оказавшихся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, уже прооперированы, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Как информировала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению, в больницу попали 9 детей, в том числе трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "В Детскую областную клиническую больницу доставили на скорой помощи 8 детей, ещё один ребенок обратился самостоятельно. Трое подростков находятся в реанимации, двое уже прооперированы", – написала в своем Telegram-канале Гаращенко по итогам посещения пострадавших в аварии. По ее словам, в понедельник псковские медики проведут телемедицинскую консультацию с Первым педиатрическим университетом Минздрава России, который готов при необходимости принять детей. Гаращенко уточнила также, что пять детей с травмами средней тяжести остаются на стационарном лечении. Мальчика, обратившегося в областную больницу самостоятельно, уже забрали родители. Ранее региональное следственное управление, которое организовало доследственную проверку после аварии, сообщало, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу. Областная прокуратура сообщала о возбуждении полицейским следствием уголовного дела о нарушении правил дорожного движения. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП, поскольку ледяной дождь, который мог бы ухудшить состояние дороги, начался уже после аварии.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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происшествия, псковская область, ирина волк, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия