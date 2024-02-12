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Медики госпитализировали восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
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18:04 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/dtp-1926919473.html
Медики госпитализировали восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом
Медики госпитализировали восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
Медики госпитализировали восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области, трое из них в тяжелом состоянии, еще 12 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:04
2024-02-12T18:04
происшествия
россия
псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области, трое из них в тяжелом состоянии, еще 12 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. "Медики госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу 8 детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Пушкиногорском районе Псковской области. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 5 - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава. По всем госпитализированным на ближайшее время запланированы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России, отметили в пресс-службе. Еще двенадцати пострадавшим в ДТП, в том числе 10 детям, медики оказали амбулаторную помощь, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
россия
псковская область
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происшествия, россия, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Псковская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медики госпитализировали восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом

Минздрав: восемь детей, пострадавших в ДТП под Псковом, госпитализировали

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области, трое из них в тяжелом состоянии, еще 12 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет.
© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
"Медики госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу 8 детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Пушкиногорском районе Псковской области. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 5 - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава.
По всем госпитализированным на ближайшее время запланированы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России, отметили в пресс-службе.
Еще двенадцати пострадавшим в ДТП, в том числе 10 детям, медики оказали амбулаторную помощь, уточнили в министерстве.
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ПроисшествияРоссияПсковская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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