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Орловская область передала дрова в зону спецоперации - РИА Новости, 12.02.2024
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18:11 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/drova-1926920868.html
Орловская область передала дрова в зону спецоперации
Орловская область передала дрова в зону спецоперации - РИА Новости, 12.02.2024
Орловская область передала дрова в зону спецоперации
Орловский Народный фронт вместе с волонтерами движения "Глазуновка ЗОВ" и местными предпринимателями организовали передачу дров для бойцов спецоперации,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:11
2024-02-12T18:11
надежные люди
общество
орловская область
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с волонтерами движения "Глазуновка ЗОВ" и местными предпринимателями организовали передачу дров для бойцов спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта Орловской области. "По заказу ребят с купянского направления субботним морозным днем активисты Народного фронта совместно с волонтерским движением "Глазуновка ЗОВ" и местными предпринимателями смогли организовать большую машину дров для наших добровольцев, а наши друзья железнодорожники помогли с их распилом", – говорится в сообщении. Уточняется, что автомобиль с грузом уже успешно доехал до пункта назначения на купянском направлении. "Мы признательны за сотрудничество с нашими патриотичными партнерами. Каждый вклад от неравнодушного жителя нашей области играет невероятно важную роль для нашей армии. Приглашаем всех присоединиться к проекту "Все для Победы", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого процитировала пресс-служба. Отмечается, что орловские предприниматели Александр Серегин и Геннадий Астахов вместе с волонтерским движением "Глазуновка ЗОВ" регулярно помогают фронту, за прошлый год ими отправлено более 50 КамАЗов гуманитарной помощи.
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общество, орловская область
Надежные люди, Общество, Орловская область
Орловская область передала дрова в зону спецоперации

Орловский Народный фронт вместе с волонтерами передал дрова в зону СВО

© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова, на трассе
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Fotolia / kvdkz
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с волонтерами движения "Глазуновка ЗОВ" и местными предпринимателями организовали передачу дров для бойцов спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
"По заказу ребят с купянского направления субботним морозным днем активисты Народного фронта совместно с волонтерским движением "Глазуновка ЗОВ" и местными предпринимателями смогли организовать большую машину дров для наших добровольцев, а наши друзья железнодорожники помогли с их распилом", – говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобиль с грузом уже успешно доехал до пункта назначения на купянском направлении.
"Мы признательны за сотрудничество с нашими патриотичными партнерами. Каждый вклад от неравнодушного жителя нашей области играет невероятно важную роль для нашей армии. Приглашаем всех присоединиться к проекту "Все для Победы", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого процитировала пресс-служба.
Отмечается, что орловские предприниматели Александр Серегин и Геннадий Астахов вместе с волонтерским движением "Глазуновка ЗОВ" регулярно помогают фронту, за прошлый год ими отправлено более 50 КамАЗов гуманитарной помощи.
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