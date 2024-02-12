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Москву накрыл ледяной дождь
Москву накрыл ледяной дождь - РИА Новости, 12.02.2024
Москву накрыл ледяной дождь
Ледяной дождь пришел в Москву в понедельник, в городе образовывается наледь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:26
2024-02-12T13:26
2024-02-12T13:26
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ледяной дождь пришел в Москву в понедельник, в городе образовывается наледь, передает корреспондент РИА Новости. Мелкий ледяной дождь начался в столице в понедельник утром и продолжается уже несколько часов. При слабой минусовой температуре находящиеся на улице объекты покрываются тонкой коркой льда, замерзшие капли оседают на одежде прохожих. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается ледяной дождь, гололед, облачная погода и до 0 градусов.
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общество, москва, погода
Москву накрыл ледяной дождь
В Москве образовалась наледь из-за ледяного дождя
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ледяной дождь пришел в Москву в понедельник, в городе образовывается наледь, передает корреспондент РИА Новости.
Мелкий ледяной дождь начался в столице в понедельник утром и продолжается уже несколько часов. При слабой минусовой температуре находящиеся на улице объекты покрываются тонкой коркой льда, замерзшие капли оседают на одежде прохожих.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается ледяной дождь, гололед, облачная погода и до 0 градусов.