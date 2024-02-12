https://ria.ru/20240212/delo-1926951293.html

Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза

Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза - РИА Новости, 12.02.2024

Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза

Перед судом в Тверской области предстанет 20-летний местный житель, который избил собаку и выколол ей глаза после того, как животное во время игры схватило... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:31

2024-02-12T20:31

2024-02-12T20:31

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Перед судом в Тверской области предстанет 20-летний местный житель, который избил собаку и выколол ей глаза после того, как животное во время игры схватило мужчину за руку, не укусив, информирует прокуратура региона. "Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее его гибель)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. По версии следствия, в декабре прошлого года в деревне Коробаново молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, затем "прижал ее коленями к земле, достал нож и нанес им два удара в глазные яблоки животного". Спустя непродолжительное время собака скончалась. Уголовное дело направлено в Западнодвинский межрайонный суд.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, россия