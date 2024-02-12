Рейтинг@Mail.ru
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/delo-1926951293.html
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза - РИА Новости, 12.02.2024
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза
Перед судом в Тверской области предстанет 20-летний местный житель, который избил собаку и выколол ей глаза после того, как животное во время игры схватило... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:31
2024-02-12T20:31
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РЯЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Перед судом в Тверской области предстанет 20-летний местный житель, который избил собаку и выколол ей глаза после того, как животное во время игры схватило мужчину за руку, не укусив, информирует прокуратура региона. "Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее его гибель)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. По версии следствия, в декабре прошлого года в деревне Коробаново молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, затем "прижал ее коленями к земле, достал нож и нанес им два удара в глазные яблоки животного". Спустя непродолжительное время собака скончалась. Уголовное дело направлено в Западнодвинский межрайонный суд.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза

Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза, возбудили дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Перед судом в Тверской области предстанет 20-летний местный житель, который избил собаку и выколол ей глаза после того, как животное во время игры схватило мужчину за руку, не укусив, информирует прокуратура региона.
"Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее его гибель)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в декабре прошлого года в деревне Коробаново молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, затем "прижал ее коленями к земле, достал нож и нанес им два удара в глазные яблоки животного". Спустя непродолжительное время собака скончалась.
Уголовное дело направлено в Западнодвинский межрайонный суд.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года
9 января, 12:49
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала