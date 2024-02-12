https://ria.ru/20240212/delo-1926928799.html

После ДТП с автобусом под Псковом завели уголовное дело

После ДТП с автобусом под Псковом завели уголовное дело - РИА Новости, 12.02.2024

После ДТП с автобусом под Псковом завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщила прокуратура... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:42

2024-02-12T18:42

2024-02-12T18:42

происшествия

псковская область

россия

псков

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщила прокуратура региона, которая контролирует ход расследования. Как информировало областное надзорное ведомство, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению, в больницу попали 9 детей, в том числе трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще пять детей после осмотра медиками отказались от госпитализации. По данным прокуратуры, "иностранный гражданин" за рулем большегруза Volvo с полуприцепом, который следовал из Пскова в направлении города Опочка, не справился с управлением и по касательной столкнулся с автобусом, который вез в Псков учеников 10 класса Пустошкинского центра образования. "По данному факту отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – говорится в сообщении. Ранее региональное следственное управление, которое организовало доследственную проверку после аварии, сообщало, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП, поскольку ледяной дождь, который мог бы ухудшить состояние дороги, начался уже после аварии.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

псковская область

россия

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковская область, россия, псков, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)