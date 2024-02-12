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В Черногории задержали россиянина за подделку документов - РИА Новости, 12.02.2024
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14:06 12.02.2024 (обновлено: 16:38 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html
В Черногории задержали россиянина за подделку документов
В Черногории задержали россиянина за подделку документов - РИА Новости, 12.02.2024
В Черногории задержали россиянина за подделку документов
Полиция Черногории задержала гражданина России за фальсификацию документов для пребывания в стране восьми иностранным гражданам, сообщило управление полиции МВД РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:06
2024-02-12T16:38
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БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. Полиция Черногории задержала гражданина России за фальсификацию документов для пребывания в стране восьми иностранным гражданам, сообщило управление полиции МВД республики."Сотрудники регионального центра безопасности "Юг" &lt;...&gt; задержали гражданина РФ с инициалами И.Г. 25 лет с временной регистрацией в городе Бар по подозрению в подделке документов. Предполагается, что И.Г. 6 февраля для восьми иностранных граждан на одном из пограничных КПП подделал въезд и выезд (визаран. — Прим. ред.) из Черногории, чтобы обеспечить им продление пребывания в Черногории", — говорится в сообщении ведомства.Документы иностранных граждан изъяты, ведется следствие.
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черногория, россия, в мире
Черногория, Россия, В мире
В Черногории задержали россиянина за подделку документов

Полиция Черногории задержала россиянина за подделку документов

© AP Photo / Risto BozovicСотрудник полиции Черногории
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Risto Bozovic
Сотрудник полиции Черногории. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. Полиция Черногории задержала гражданина России за фальсификацию документов для пребывания в стране восьми иностранным гражданам, сообщило управление полиции МВД республики.
"Сотрудники регионального центра безопасности "Юг" <...> задержали гражданина РФ с инициалами И.Г. 25 лет с временной регистрацией в городе Бар по подозрению в подделке документов. Предполагается, что И.Г. 6 февраля для восьми иностранных граждан на одном из пограничных КПП подделал въезд и выезд (визаран. — Прим. ред.) из Черногории, чтобы обеспечить им продление пребывания в Черногории", — говорится в сообщении ведомства.
Документы иностранных граждан изъяты, ведется следствие.
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