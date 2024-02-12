https://ria.ru/20240212/briks-1926773450.html

Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС

Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС - РИА Новости, 12.02.2024

Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС

Россия готова помочь Эфиопии, члену БРИКС с 1 января 2024 года, быстрее встроиться в архитектуру объединения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:52

2024-02-12T07:52

2024-02-12T07:52

эфиопия

аддис-абеба

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Эфиопии, члену БРИКС с 1 января 2024 года, быстрее встроиться в архитектуру объединения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. "Со своей стороны готовы помочь партнерам быстрее встроиться в архитектуру БРИКС. В этом контексте предлагаем им поэтапно присоединяться к различным экспертным механизмам и консультативным форматам межгосударственного взаимодействия в объединении", - сказал Терехин. Дипломат добавил, что российская сторона окажет все необходимое содействие коллегам из профильных министерств Эфиопии для того, чтобы этот процесс проходил быстро и эффективно.

https://ria.ru/20240212/efiopiya-1926772870.html

эфиопия

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эфиопия, аддис-абеба, россия, брикс, в мире