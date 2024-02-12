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Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС - РИА Новости, 12.02.2024
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07:52 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/briks-1926773450.html
Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС
Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС - РИА Новости, 12.02.2024
Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС
Россия готова помочь Эфиопии, члену БРИКС с 1 января 2024 года, быстрее встроиться в архитектуру объединения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:52
2024-02-12T07:52
эфиопия
аддис-абеба
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Эфиопии, члену БРИКС с 1 января 2024 года, быстрее встроиться в архитектуру объединения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. "Со своей стороны готовы помочь партнерам быстрее встроиться в архитектуру БРИКС. В этом контексте предлагаем им поэтапно присоединяться к различным экспертным механизмам и консультативным форматам межгосударственного взаимодействия в объединении", - сказал Терехин. Дипломат добавил, что российская сторона окажет все необходимое содействие коллегам из профильных министерств Эфиопии для того, чтобы этот процесс проходил быстро и эффективно.
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эфиопия, аддис-абеба, россия, брикс, в мире
Эфиопия, Аддис-Абеба, Россия, БРИКС, В мире
Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС

Посол Терехин: Россия поможет Эфиопии встроиться в архитектуру БРИКС

© AP PhotoДевушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Эфиопии, члену БРИКС с 1 января 2024 года, быстрее встроиться в архитектуру объединения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.
"Со своей стороны готовы помочь партнерам быстрее встроиться в архитектуру БРИКС. В этом контексте предлагаем им поэтапно присоединяться к различным экспертным механизмам и консультативным форматам межгосударственного взаимодействия в объединении", - сказал Терехин.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Посол России рассказал о деятельности иностранных компаний в Эфиопии
07:44
Дипломат добавил, что российская сторона окажет все необходимое содействие коллегам из профильных министерств Эфиопии для того, чтобы этот процесс проходил быстро и эффективно.
 
ЭфиопияАддис-АбебаРоссияБРИКСВ мире
 
 
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