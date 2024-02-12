https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери - РИА Новости, 12.02.2024

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:39

2024-02-12T22:39

2024-02-12T22:39

россия

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938904_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1b8005855296961d8aad7d4575d81976.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по словам Мизулиной, "торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка". "Готовим обращение в Следственный комитет России", - написала Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента. Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Девушка забеременела в 13 лет, родила в 14. Сейчас Дарье уже 18 лет, а ее дочери 3 года.

https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, общество