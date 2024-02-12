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Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери - РИА Новости, 12.02.2024
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22:39 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери - РИА Новости, 12.02.2024
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:39
2024-02-12T22:39
россия
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по словам Мизулиной, "торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка". "Готовим обращение в Следственный комитет России", - написала Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента. Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Девушка забеременела в 13 лет, родила в 14. Сейчас Дарье уже 18 лет, а ее дочери 3 года.
https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html
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россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, общество
Россия, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Общество
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своего ребенка

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по словам Мизулиной, "торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка".
"Готовим обращение в Следственный комитет России", - написала Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента.
Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Девушка забеременела в 13 лет, родила в 14. Сейчас Дарье уже 18 лет, а ее дочери 3 года.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
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РоссияЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаОбщество
 
 
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