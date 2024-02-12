https://ria.ru/20240212/bezrabotitsa-1926818625.html
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России - РИА Новости, 12.02.2024
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России
В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:09
2024-02-12T12:09
2024-02-12T13:04
россия
камчатский край
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
астраханская область
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой."Наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением Республики Дагестан, где отмечается прирост с 11,6% до 12,5%, и Камчатского края, где при низком уровне безработицы в 2,7% произошло увеличение до 3,5% с декабря 2022 года", — говорится в сообщении.По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992-го. Сильнее всего показатель снизился в Астраханской области и Северной Осетии — минус 3,4 и минус 3,3 процентного пункта соответственно.О рекордно низком уровне безработицы в России 7 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.При этом численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек, добавил глава Минтруда. По его словам, такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным в том числе благодаря государственной службе занятости.
https://ria.ru/20240118/posobie-1728119822.html
россия
камчатский край
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), астраханская область, экономика
Россия, Камчатский край, Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Астраханская область, Экономика
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России
Голикова: безработица снижается почти во всех регионах РФ, за исключением двух