https://ria.ru/20240212/bezrabotitsa-1926818625.html

Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России

Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России - РИА Новости, 12.02.2024

Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России

В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:09

2024-02-12T12:09

2024-02-12T13:04

россия

камчатский край

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

астраханская область

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой."Наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением Республики Дагестан, где отмечается прирост с 11,6% до 12,5%, и Камчатского края, где при низком уровне безработицы в 2,7% произошло увеличение до 3,5% с декабря 2022 года", — говорится в сообщении.По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992-го. Сильнее всего показатель снизился в Астраханской области и Северной Осетии — минус 3,4 и минус 3,3 процентного пункта соответственно.О рекордно низком уровне безработицы в России 7 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.При этом численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек, добавил глава Минтруда. По его словам, такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным в том числе благодаря государственной службе занятости.

https://ria.ru/20240118/posobie-1728119822.html

россия

камчатский край

астраханская область

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россия, камчатский край, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), астраханская область, экономика