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Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России - РИА Новости, 12.02.2024
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12:09 12.02.2024 (обновлено: 13:04 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/bezrabotitsa-1926818625.html
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России - РИА Новости, 12.02.2024
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России
В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:09
2024-02-12T13:04
россия
камчатский край
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
астраханская область
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.&quot;Наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением Республики Дагестан, где отмечается прирост с 11,6% до 12,5%, и Камчатского края, где при низком уровне безработицы в 2,7% произошло увеличение до 3,5% с декабря 2022 года&quot;, — говорится в сообщении.По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992-го. Сильнее всего показатель снизился в Астраханской области и Северной Осетии — минус 3,4 и минус 3,3 процентного пункта соответственно.О рекордно низком уровне безработицы в России 7 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.При этом численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек, добавил глава Минтруда. По его словам, такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным в том числе благодаря государственной службе занятости.
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россия, камчатский край, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), астраханская область, экономика
Россия, Камчатский край, Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Астраханская область, Экономика
Голикова заявила о снижении безработицы почти во всех регионах России

Голикова: безработица снижается почти во всех регионах РФ, за исключением двух

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России снизился уровень безработицы, рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
«

"Наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением Республики Дагестан, где отмечается прирост с 11,6% до 12,5%, и Камчатского края, где при низком уровне безработицы в 2,7% произошло увеличение до 3,5% с декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992-го.
Сильнее всего показатель снизился в Астраханской области и Северной Осетии — минус 3,4 и минус 3,3 процентного пункта соответственно.
О рекордно низком уровне безработицы в России 7 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.
При этом численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек, добавил глава Минтруда. По его словам, такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным в том числе благодаря государственной службе занятости.
Пособие по безработице - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2024 году
18 января, 13:38
 
РоссияКамчатский крайТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Астраханская областьЭкономика
 
 
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