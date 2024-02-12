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Финляндия представила проект о новых запретах для беженцев - РИА Новости, 12.02.2024
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16:53 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/bezhentsy-1926900022.html
Финляндия представила проект о новых запретах для беженцев
Финляндия представила проект о новых запретах для беженцев - РИА Новости, 12.02.2024
Финляндия представила проект о новых запретах для беженцев
МВД Финляндии представило законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:53
2024-02-12T16:53
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении убежища, сообщает ведомство. "Министерство внутренних дел направило на согласование проект предложения о введении пограничной процедуры. Пограничная процедура — это более интенсивная обработка заявлений от лиц, ищущих убежище, которые прибыли в страну вблизи границы… Заявители должны находиться на границе или вблизи нее во время рассмотрения своего заявления (прошения о предоставлении убежища). На практике заявитель должен находиться в отведенном для него месте в центре приема", — сказано в пресс-релизе. Цель законопроекта заключается в том, чтобы предотвратить перемещение просителей убежища по территории Финляндии и в другие страны ЕС до получения решения о предоставлении убежища. Ранее заявители могли свободно перемещаться. В Финляндии к внешним границам относятся не только восточная граница, но и международные аэропорты, уточняет МВД. Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, россия, финляндия, москва, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Евросоюз
Финляндия представила проект о новых запретах для беженцев

МВД Финляндии представило проект закона о запрете на перемещения для беженцев

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении убежища, сообщает ведомство.
"Министерство внутренних дел направило на согласование проект предложения о введении пограничной процедуры. Пограничная процедура — это более интенсивная обработка заявлений от лиц, ищущих убежище, которые прибыли в страну вблизи границы… Заявители должны находиться на границе или вблизи нее во время рассмотрения своего заявления (прошения о предоставлении убежища). На практике заявитель должен находиться в отведенном для него месте в центре приема", — сказано в пресс-релизе.
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Цель законопроекта заключается в том, чтобы предотвратить перемещение просителей убежища по территории Финляндии и в другие страны ЕС до получения решения о предоставлении убежища. Ранее заявители могли свободно перемещаться.
В Финляндии к внешним границам относятся не только восточная граница, но и международные аэропорты, уточняет МВД.
Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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