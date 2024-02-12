https://ria.ru/20240212/bezhentsy-1926773321.html
Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев
Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев - РИА Новости, 12.02.2024
Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев
Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что страна якобы готовится к 2050 году принять более 100 миллионов просителей убежища. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:48
2024-02-12T07:48
2024-02-12T07:48
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что страна якобы готовится к 2050 году принять более 100 миллионов просителей убежища. "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что "105 миллионов просителей убежища приедут в нашу страну", не соответствует действительности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Согласно сообщению, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил: "Население Турции в 2050 году составит 105 миллионов человек, а если учитывать большое количество гостей, которые приедут, то 210 миллионов. Нам нужно будет обеспечить продовольствием и удовлетворить потребности этого населения". "Было установлено, что его заявление было подтасовано. Министерство сельского и лесного хозяйства при определении продовольственной политики учитывает количество туристов, ежегодно посещающих нашу страну", - добавляется в релизе. "Термин "гость" в заявлении министра относится к туристам, посещающим нашу страну, а интерпретация его как "проситель убежища" является полной манипуляцией", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев
Анкара опровергла сообщения о готовности Турции принять более ста млн беженцев
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что страна якобы готовится к 2050 году принять более 100 миллионов просителей убежища.
«
"Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что "105 миллионов просителей убежища приедут в нашу страну", не соответствует действительности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Согласно сообщению, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил: "Население Турции в 2050 году составит 105 миллионов человек, а если учитывать большое количество гостей, которые приедут, то 210 миллионов. Нам нужно будет обеспечить продовольствием и удовлетворить потребности этого населения".
"Было установлено, что его заявление было подтасовано. Министерство сельского и лесного хозяйства при определении продовольственной политики учитывает количество туристов, ежегодно посещающих нашу страну", - добавляется в релизе.
"Термин "гость" в заявлении министра относится к туристам, посещающим нашу страну, а интерпретация его как "проситель убежища" является полной манипуляцией", - говорится в заявлении.
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ