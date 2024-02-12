https://ria.ru/20240212/bezhentsy-1926773321.html

Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев

Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев - РИА Новости, 12.02.2024

Анкара опровергла сообщения о принятии более ста миллионов беженцев

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что страна якобы готовится к 2050 году принять более 100 миллионов просителей убежища. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:48

2024-02-12T07:48

2024-02-12T07:48

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турция

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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что страна якобы готовится к 2050 году принять более 100 миллионов просителей убежища. "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что "105 миллионов просителей убежища приедут в нашу страну", не соответствует действительности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Согласно сообщению, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил: "Население Турции в 2050 году составит 105 миллионов человек, а если учитывать большое количество гостей, которые приедут, то 210 миллионов. Нам нужно будет обеспечить продовольствием и удовлетворить потребности этого населения". "Было установлено, что его заявление было подтасовано. Министерство сельского и лесного хозяйства при определении продовольственной политики учитывает количество туристов, ежегодно посещающих нашу страну", - добавляется в релизе. "Термин "гость" в заявлении министра относится к туристам, посещающим нашу страну, а интерпретация его как "проситель убежища" является полной манипуляцией", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html

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в мире, турция