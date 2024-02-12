Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/bespilotnik-1926852834.html
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.02.2024
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников
Семнадцать украинских беспилотников перехвачены за выходные над городами ДНР, 13 из них несли взрывные устройства для поражения электроподстанций в Макеевке и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:33
2024-02-12T14:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
горловка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Семнадцать украинских беспилотников перехвачены за выходные над городами ДНР, 13 из них несли взрывные устройства для поражения электроподстанций в Макеевке и Горловке, сообщает штаб обороны республики. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные дни над Донецком, Макеевкой и Горловкой перехвачены и подавлены 17 украинских беспилотников. Из них — 4 разведывательных дрона типа "Летающее крыло", 13 ударных FPV-дронов, несущих на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в Telegram-канале штаба. Подчеркивается, что ударные дроны были нацелены на поражение электроподстанций в Макеевке и Горловке и уничтожены в местах подавления.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
донецкая народная республика
макеевка
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, макеевка, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Горловка, Происшествия
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников

Штаб обороны ДНР: в регионе за выходные перехватили 17 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Семнадцать украинских беспилотников перехвачены за выходные над городами ДНР, 13 из них несли взрывные устройства для поражения электроподстанций в Макеевке и Горловке, сообщает штаб обороны республики.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные дни над Донецком, Макеевкой и Горловкой перехвачены и подавлены 17 украинских беспилотников. Из них — 4 разведывательных дрона типа "Летающее крыло", 13 ударных FPV-дронов, несущих на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в Telegram-канале штаба.
Подчеркивается, что ударные дроны были нацелены на поражение электроподстанций в Макеевке и Горловке и уничтожены в местах подавления.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаГорловкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала