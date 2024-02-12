https://ria.ru/20240212/bespilotnik-1926852834.html
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.02.2024
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников
Семнадцать украинских беспилотников перехвачены за выходные над городами ДНР, 13 из них несли взрывные устройства для поражения электроподстанций в Макеевке и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:33
2024-02-12T14:33
2024-02-12T14:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Семнадцать украинских беспилотников перехвачены за выходные над городами ДНР, 13 из них несли взрывные устройства для поражения электроподстанций в Макеевке и Горловке, сообщает штаб обороны республики. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные дни над Донецком, Макеевкой и Горловкой перехвачены и подавлены 17 украинских беспилотников. Из них — 4 разведывательных дрона типа "Летающее крыло", 13 ударных FPV-дронов, несущих на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в Telegram-канале штаба. Подчеркивается, что ударные дроны были нацелены на поражение электроподстанций в Макеевке и Горловке и уничтожены в местах подавления.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
донецкая народная республика
макеевка
горловка
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донецкая народная республика, макеевка, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Горловка, Происшествия
В ДНР за выходные перехватили 17 украинских беспилотников
Штаб обороны ДНР: в регионе за выходные перехватили 17 украинских дронов