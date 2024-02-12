https://ria.ru/20240212/bandity-1926874068.html
Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году
Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году - РИА Новости, 12.02.2024
Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году
Полиция вычислила бандитов, в 2010 году расстрелявших инкассаторов в Курской области: один участник резонансного нападения вскоре был убит, второй получил... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:35
2024-02-12T15:35
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция вычислила бандитов, в 2010 году расстрелявших инкассаторов в Курской области: один участник резонансного нападения вскоре был убит, второй получил длительный срок за другое преступление, а их подельники задержаны, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в марте 2010 года злоумышленники организовали вооруженное нападение на инкассаторов, убили двоих из них, а третьему нанесли тяжелые травмы. Затем забрали более трех миллионов рублей. По горячим следам задержать нападавших не удалось", - рассказала она. Волк отметила, что преступление было тщательно спланировано, бандиты знали о маршруте следования инкассаторов, их численности, для конспирации подделали номера на одной из машин. "Полицейские установили подозреваемых. Выяснилось, что один из них несколько лет спустя был застрелен сотрудниками полиции в Москве при оказании сопротивления во время задержания на месте другого преступления. Еще один – осужден за разбой и в настоящее время отбывает длительное наказание в колонии строгого режима. Несколько сообщников были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии", – добавила представитель ведомства. Вдобавок к статьям об убийстве, разбое и незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело о бандитизме. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и местонахождение соучастников. В марте 2010 года в курском поселке Ворошнево на плодовоовощной базе, которая была последней точкой сбора денег в маршруте инкассаторов, четверо в масках обстреляли "Жигули" с тремя сотрудниками частного охранного предприятия. Двое инкассаторов погибли на месте, водитель попытался бежать, один из налетчиков догнал его и несколько раз ударил по голове бейсбольной битой, которая, как сообщала тогда прокуратура, сломалась у него в руках. В результате шофер остался жив, в тяжелом состоянии попав в реанимацию.
https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
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происшествия, курская область, россия, москва, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Курская область, Россия, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году
МВД: под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция вычислила бандитов, в 2010 году расстрелявших инкассаторов в Курской области: один участник резонансного нападения вскоре был убит, второй получил длительный срок за другое преступление, а их подельники задержаны, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в марте 2010 года злоумышленники организовали вооруженное нападение на инкассаторов, убили двоих из них, а третьему нанесли тяжелые травмы. Затем забрали более трех миллионов рублей. По горячим следам задержать нападавших не удалось", - рассказала она.
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Волк отметила, что преступление было тщательно спланировано, бандиты знали о маршруте следования инкассаторов, их численности, для конспирации подделали номера на одной из машин.
"Полицейские установили подозреваемых. Выяснилось, что один из них несколько лет спустя был застрелен сотрудниками полиции в Москве
при оказании сопротивления во время задержания на месте другого преступления. Еще один – осужден за разбой и в настоящее время отбывает длительное наказание в колонии строгого режима. Несколько сообщников были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии
", – добавила представитель ведомства.
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Вдобавок к статьям об убийстве, разбое и незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело о бандитизме. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и местонахождение соучастников.
В марте 2010 года в курском поселке Ворошнево на плодовоовощной базе, которая была последней точкой сбора денег в маршруте инкассаторов, четверо в масках обстреляли "Жигули" с тремя сотрудниками частного охранного предприятия. Двое инкассаторов погибли на месте, водитель попытался бежать, один из налетчиков догнал его и несколько раз ударил по голове бейсбольной битой, которая, как сообщала тогда прокуратура, сломалась у него в руках. В результате шофер остался жив, в тяжелом состоянии попав в реанимацию.
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