https://ria.ru/20240212/bandity-1926874068.html

Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году

Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году - РИА Новости, 12.02.2024

Под Курском вычислили бандитов, расстрелявших инкассаторов в 2010 году

Полиция вычислила бандитов, в 2010 году расстрелявших инкассаторов в Курской области: один участник резонансного нападения вскоре был убит, второй получил... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:35

2024-02-12T15:35

2024-02-12T15:35

происшествия

курская область

россия

москва

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция вычислила бандитов, в 2010 году расстрелявших инкассаторов в Курской области: один участник резонансного нападения вскоре был убит, второй получил длительный срок за другое преступление, а их подельники задержаны, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в марте 2010 года злоумышленники организовали вооруженное нападение на инкассаторов, убили двоих из них, а третьему нанесли тяжелые травмы. Затем забрали более трех миллионов рублей. По горячим следам задержать нападавших не удалось", - рассказала она. Волк отметила, что преступление было тщательно спланировано, бандиты знали о маршруте следования инкассаторов, их численности, для конспирации подделали номера на одной из машин. "Полицейские установили подозреваемых. Выяснилось, что один из них несколько лет спустя был застрелен сотрудниками полиции в Москве при оказании сопротивления во время задержания на месте другого преступления. Еще один – осужден за разбой и в настоящее время отбывает длительное наказание в колонии строгого режима. Несколько сообщников были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии", – добавила представитель ведомства. Вдобавок к статьям об убийстве, разбое и незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело о бандитизме. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и местонахождение соучастников. В марте 2010 года в курском поселке Ворошнево на плодовоовощной базе, которая была последней точкой сбора денег в маршруте инкассаторов, четверо в масках обстреляли "Жигули" с тремя сотрудниками частного охранного предприятия. Двое инкассаторов погибли на месте, водитель попытался бежать, один из налетчиков догнал его и несколько раз ударил по голове бейсбольной битой, которая, как сообщала тогда прокуратура, сломалась у него в руках. В результате шофер остался жив, в тяжелом состоянии попав в реанимацию.

https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html

https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html

https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html

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происшествия, курская область, россия, москва, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)