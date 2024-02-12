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Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний

Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний - РИА Новости, 12.02.2024

Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний

IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:48

2024-02-12T18:48

2024-02-12T18:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более 273 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, претендовать на получение средств смогут те организации, которые работают по одному из шести кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, гранты положены компаниям, в чьих штатах работают не менее пяти новых сотрудников.Отмечается, что прием заявок на получение грантов стартовал на "Госуслугах" 1 февраля, он продлится до 20 ноября.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)