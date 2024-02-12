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Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний - РИА Новости, 12.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:48 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ayti-1926930541.html
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний - РИА Новости, 12.02.2024
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний
IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:48
2024-02-12T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более 273 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, претендовать на получение средств смогут те организации, которые работают по одному из шести кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, гранты положены компаниям, в чьих штатах работают не менее пяти новых сотрудников.Отмечается, что прием заявок на получение грантов стартовал на "Госуслугах" 1 февраля, он продлится до 20 ноября.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний

© РИА Новости / Павел ЛисицынМатеринская плата на производстве электронных компонентов
Материнская плата на производстве электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более 273 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, претендовать на получение средств смогут те организации, которые работают по одному из шести кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, гранты положены компаниям, в чьих штатах работают не менее пяти новых сотрудников.
Отмечается, что прием заявок на получение грантов стартовал на "Госуслугах" 1 февраля, он продлится до 20 ноября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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