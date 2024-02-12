https://ria.ru/20240212/ayti-1926930541.html
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний - РИА Новости, 12.02.2024
Власти МО направили более 273 миллионов рублей на гранты для IT-компаний
IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:48
2024-02-12T18:48
2024-02-12T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926922663_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_091136756e8653f8b30c80928728069f.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. IT-компании и производители компьютерной техники, зарегистрированные в Московской области, смогут получить гранты в 2024 году. На эти цели регион выделил более 273 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, претендовать на получение средств смогут те организации, которые работают по одному из шести кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, гранты положены компаниям, в чьих штатах работают не менее пяти новых сотрудников.Отмечается, что прием заявок на получение грантов стартовал на "Госуслугах" 1 февраля, он продлится до 20 ноября.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926922663_78:0:1922:1383_1920x0_80_0_0_a3b61cb765bc6c4e1570edcccd40bec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)