https://ria.ru/20240212/avariya-1926881421.html

Медики попали в аварию, выехав на помощь к пострадавшим в ДТП под Псковом

Медики попали в аварию, выехав на помощь к пострадавшим в ДТП под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024

Медики попали в аварию, выехав на помощь к пострадавшим в ДТП под Псковом

Два сотрудника скорой помощи попали в больницу после аварии, в которую бригада медиков угодила, выехав на помощь пострадавшим в ДТП с автобусом с детьми в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:52

2024-02-12T15:52

2024-02-12T15:53

происшествия

псковская область

россия

ирина волк

михаил ведерников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Два сотрудника скорой помощи попали в больницу после аварии, в которую бригада медиков угодила, выехав на помощь пострадавшим в ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет по здравоохранению. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению, в больницу попали 9 детей, в том числе трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще пять детей отказались от госпитализации после осмотра медиками. "Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу", – говорится в сообщении. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП, поскольку ледяной дождь, который мог бы ухудшить состояние дороги, начался уже после аварии.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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происшествия, псковская область, россия, ирина волк, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)