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Эрдоган осудил атаки Израиля на Рафах - РИА Новости, 12.02.2024
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20:34 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ataka-1926952133.html
Эрдоган осудил атаки Израиля на Рафах
Эрдоган осудил атаки Израиля на Рафах - РИА Новости, 12.02.2024
Эрдоган осудил атаки Израиля на Рафах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки Израиля на город Рафах последствием "двуличия Запада". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:34
2024-02-12T20:34
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
реджеп тайип эрдоган
хамас
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки Израиля на город Рафах последствием "двуличия Запада". Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались ещё четыре батальона ХАМАС. "Каждый день Нетаньяху и его правительство переходят новую красную черту. Сегодня утром они атаковали Рафах, где нашли убежище 1,5 миллиона жителей Газы, насильственно изгнанных с севера Газы. Более 100 жителей Газы погибли в результате этих атак. Причиной такого безрассудства Израиля является двуличная политика западных держав. Призывая к сдержанности на сцене, они закрывают глаза на кровавую бойню, устроенную Нетаньяху. К сожалению, мы видим, что исламский мир не в состоянии предотвратить массовые убийства", — сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Эрдоган отметил, что в ходе предстоящих визитов ОАЭ и Египет обсудит с коллегами дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Газе. "Что ещё мы можем сделать для наших братьев и сестёр в Газе во время наших встреч в Эмиратах и Египте? С Божьей помощью мы рассмотрим этот вопрос", — сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, реджеп тайип эрдоган, хамас, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган осудил атаки Израиля на Рафах

Эрдоган назвал атаки Израиля на Рафах последствием двуличия Запада

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки Израиля на город Рафах последствием "двуличия Запада".
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались ещё четыре батальона ХАМАС.
"Каждый день Нетаньяху и его правительство переходят новую красную черту. Сегодня утром они атаковали Рафах, где нашли убежище 1,5 миллиона жителей Газы, насильственно изгнанных с севера Газы. Более 100 жителей Газы погибли в результате этих атак. Причиной такого безрассудства Израиля является двуличная политика западных держав. Призывая к сдержанности на сцене, они закрывают глаза на кровавую бойню, устроенную Нетаньяху. К сожалению, мы видим, что исламский мир не в состоянии предотвратить массовые убийства", — сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Эрдоган отметил, что в ходе предстоящих визитов ОАЭ и Египет обсудит с коллегами дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Газе.
"Что ещё мы можем сделать для наших братьев и сестёр в Газе во время наших встреч в Эмиратах и Египте? С Божьей помощью мы рассмотрим этот вопрос", — сказал турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
26 октября 2023, 08:00
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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