https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван - РИА Новости, 12.02.2024

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван

России перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением к МУС, этот... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:25

2024-02-12T12:25

2024-02-12T19:31

в мире

россия

владимир путин

дмитрий песков

армения

ереван

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. России перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением к МУС, этот вопрос предстоит решать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", — сказал Песков журналистам. Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник.

https://ria.ru/20240211/pashinyan-1926749631.html

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армения

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, армения, ереван