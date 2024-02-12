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В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван - РИА Новости, 12.02.2024
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12:25 12.02.2024 (обновлено: 19:31 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван - РИА Новости, 12.02.2024
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван
России перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением к МУС, этот... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:25
2024-02-12T19:31
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
армения
ереван
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. России перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением к МУС, этот вопрос предстоит решать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", — сказал Песков журналистам. Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник.
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в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, армения, ереван
В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Армения, Ереван
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван

Песков: перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. России перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением к МУС, этот вопрос предстоит решать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", — сказал Песков журналистам.
Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Вчера, 22:49
 
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