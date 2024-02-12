https://ria.ru/20240212/arbitrazh-1926786816.html

ООН медлит с запуском арбитража против США, заявило постпредство России

ООН медлит с запуском арбитража против США, заявило постпредство России - РИА Новости, 12.02.2024

ООН медлит с запуском арбитража против США, заявило постпредство России

Все условия для запуска Организацией Объединенных Наций процедуры арбитража против США из-за невыдачи виз дипломатам России созданы, но генсек ООН Антониу... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:09

2024-02-12T10:09

2024-02-12T10:09

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дмитрий полянский

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санкции в отношении россии

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Все условия для запуска Организацией Объединенных Наций процедуры арбитража против США из-за невыдачи виз дипломатам России созданы, но генсек ООН Антониу Гутерреш медлит, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В конце января США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В итоге он не смог приехать в Нью-Йорк. Москва неоднократно указывала на проблемы с выдачей американских виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. В конце марта 2023 года Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. В ответ на вопрос о том, почему Гутерреш до сих пор не инициировал арбитраж, Полянский сказал: "Я думаю, что на этот вопрос может ответить только сам Антониу Гутерреш. Нам это тоже непонятно". Как указал первый зампостпреда, в ходе встречи в январе глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз жестко поставил этот вопрос перед генсеком. "Мы считаем, что все условия для запуска арбитража давно созданы. Но, по соглашению о пребывании центральных органов ООН, с инициативой об арбитраже может выйти именно генсек. Мы не можем это сделать за него. Никто другой не может это сделать за него", - указал Полянский. "Он чего-то ждет, может быть, на что-то надеется, но мы раз за разом приводим новые факты и доказываем, что улучшений нет", - добавил он. По словам дипломата, это системная проблема. "Более того, она касается не только России, но и ряда других государств. Мы вместе ставим этот вопрос в Комитете по сношениям со страной пребывания. Поэтому материала у него (у генсека ООН Антониу Гутерреша – ред.) более, чем достаточно для того, чтобы переходить к каким-то конкретным правовым действиям. Но пока мы этих действий, к сожалению, не видим", - указал Полянский.

https://ria.ru/20231004/visa-1900451774.html

https://ria.ru/20230526/vizy-1874353689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий полянский, оон, антониу гутерреш, сша, санкции в отношении россии