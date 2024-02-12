https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2024
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:02
2024-02-12T07:02
2024-02-12T07:02
россия
турция
сша
swift
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", - сообщил собеседник агентства. Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html
россия
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сша, swift, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Турция, США, SWIFT, Санкции в отношении России, В мире
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, конкретики нет