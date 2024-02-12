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Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2024
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07:02 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2024
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:02
2024-02-12T07:02
россия
турция
сша
swift
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", - сообщил собеседник агентства. Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
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россия, турция, сша, swift, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Турция, США, SWIFT, Санкции в отношении России, В мире
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник

Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, конкретики нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.
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"Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", - сообщил собеседник агентства.
Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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