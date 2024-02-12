https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html

Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник

Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2024

Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник

Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:02

2024-02-12T07:02

2024-02-12T07:02

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турция

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swift

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", - сообщил собеседник агентства. Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html

https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html

россия

турция

сша

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россия, турция, сша, swift, санкции в отношении россии, в мире