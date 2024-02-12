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На Алтае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей - РИА Новости, 12.02.2024
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08:28 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/altay-1926776096.html
На Алтае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей
На Алтае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей - РИА Новости, 12.02.2024
На Алтае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей
Охрану школ Алтайского края усилили из-за фейковой информации о грядущих нападениях на детей, за рассылкой фейковых сообщений стоят украинские спецслужбы,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:28
2024-02-12T08:28
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Охрану школ Алтайского края усилили из-за фейковой информации о грядущих нападениях на детей, за рассылкой фейковых сообщений стоят украинские спецслужбы, говорится в сообщении правительства региона. "Накануне в соцсетях и чатах распространена информация о готовящихся нападениях на барнаульские и другие школы. Фейковые сообщения на такие темы появляются нередко и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз. По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Уточняется, что тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школ Алтайского края. "Тем не менее правоохранительные органы усиливают патрулирование и охрану объектов образования и проводят проверку по данному делу, ведут поиск распространителей сообщений", - отмечают в правительстве. Сообщения о планируемых нападениях на детей массово распространены в мессенджерах. Неизвестные заявляют о готовящихся атаках на ряд школ, детсадов и торговых центров.
https://ria.ru/20240204/yakutsk-1925340403.html
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алтайский край, общество
Алтайский край, Общество
На Алтае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей

Охрану школ Алтая усилили после рассылки фейков о грядущих нападениях на детей

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БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Охрану школ Алтайского края усилили из-за фейковой информации о грядущих нападениях на детей, за рассылкой фейковых сообщений стоят украинские спецслужбы, говорится в сообщении правительства региона.
"Накануне в соцсетях и чатах распространена информация о готовящихся нападениях на барнаульские и другие школы. Фейковые сообщения на такие темы появляются нередко и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз. По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Уточняется, что тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школ Алтайского края.
"Тем не менее правоохранительные органы усиливают патрулирование и охрану объектов образования и проводят проверку по данному делу, ведут поиск распространителей сообщений", - отмечают в правительстве.
Сообщения о планируемых нападениях на детей массово распространены в мессенджерах. Неизвестные заявляют о готовящихся атаках на ряд школ, детсадов и торговых центров.
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