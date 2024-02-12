https://ria.ru/20240212/aliev-1926915129.html
Источник назвал дату инаугурации Алиева
Источник назвал дату инаугурации Алиева - РИА Новости, 12.02.2024
Источник назвал дату инаугурации Алиева
Инаугурация переизбранного на пятый срок президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в конце этой недели, сообщил РИА Новости источник, приближенный к... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:48
2024-02-12T17:48
2024-02-12T18:00
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 12 фев — РИА Новости. Инаугурация переизбранного на пятый срок президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в конце этой недели, сообщил РИА Новости источник, приближенный к правительству республики.На прошедших в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборов победил действующий глава государства Ильхам Алиев, он набрал 92,12% голосов."Завтра (13 февраля) Конституционный суд Азербайджана, рассмотрев вопрос об утверждении протокола об итогах внеочередных президентских выборов и о результатах выборов, огласит свое решение. В соответствии с соответствующей статьей конституции, избранный президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом информации о результатах президентских выборов. Инаугурация должна состояться до 16-го числа, то есть к концу этой недели", - отметил источник.
https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Источник назвал дату инаугурации Алиева
Инаугурация Алиева состоится в конце недели
БАКУ, 12 фев — РИА Новости. Инаугурация переизбранного на пятый срок президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в конце этой недели, сообщил РИА Новости источник, приближенный к правительству республики.
На прошедших в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборов победил действующий глава государства Ильхам Алиев, он набрал 92,12% голосов.
"Завтра (13 февраля) Конституционный суд Азербайджана, рассмотрев вопрос об утверждении протокола об итогах внеочередных президентских выборов и о результатах выборов, огласит свое решение. В соответствии с соответствующей статьей конституции, избранный президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом информации о результатах президентских выборов. Инаугурация должна состояться до 16-го числа, то есть к концу этой недели", - отметил источник.