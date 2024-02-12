https://ria.ru/20240212/aktivy-1926950734.html

В ЕС не смогут распоряжаться доходами от российских активов

В ЕС не смогут распоряжаться доходами от российских активов - РИА Новости, 12.02.2024

В ЕС не смогут распоряжаться доходами от российских активов

Депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, должны хранить их на отдельных счетах, говорится в распространенном в РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:27

2024-02-12T20:27

2024-02-12T20:49

россия

украина

европа

кирилл логвинов

дмитрий песков

антон силуанов

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, должны хранить их на отдельных счетах, говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. Совет ранее утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. "Кроме того, центральным депозитариям будет запрещено распоряжаться поступающей прибылью", - указывается в документе. Отмечается также, что "Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Такое предложение было представлено в конце прошлого года, но пока официально странами ЕС не утверждено. Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Банк призывал Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html

https://ria.ru/20240208/aktivy-1926153800.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, кирилл логвинов, дмитрий песков, антон силуанов, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире