https://ria.ru/20240212/akkreditatsiya-1926820341.html
Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте"
Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте" - РИА Новости, 12.02.2024
Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте"
Партнеры-участники программы национальных магазинов могут проходить аккредитацию онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", ранее все процедуры проводились... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:19
2024-02-12T12:19
2024-02-12T12:19
экономика
россия
китай
турция
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Партнеры-участники программы национальных магазинов могут проходить аккредитацию онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", ранее все процедуры проводились офлайн, что создавало неудобства и влекло дополнительные временные затраты, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Национальные магазины - это коллективные онлайн-магазины авторизованных партнеров с российскими товарами на международных маркетплейсах и платформах социальной коммерции, которые продвигают РЭЦ и правительство РФ под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении.Сейчас открыто 36 таких магазинов на маркетплейсах Китая, Турции, в странах Юго-Восточной Азии с участием 12 компаний-участников программы. В 2019 году был открыт первый национальный магазин на китайской площадке Tmall.com. За время существования программы в национальных магазинах были размещены товары от более 800 российских производителей."Внедрение нового функционала в цифровую платформу "Мой экспорт" является важным шагом в развитии национальных магазинов и продвижении российских товаров на международных рынках. Ожидаем, что упрощенный процесс присоединения привлечет больше партнеров и позволит увеличить объем экспорта отечественных товаров за рубеж. За прошлый год в результате реализованных акций продвижения удалось достичь прироста по объему продаж через национальные магазины в 5,4 раза к результатам предшествующего года", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Присоединиться к программе может компания, которая заинтересована в расширении российского экспорта за рубежом и повышении узнаваемости российских товаров на иностранных рынках, имеет организационную форму ИП или юридического лица, существует более одного года, имеет налаженную инфраструктуру поставок товаров из России и имеет успешный опыт продвижения российских товаров.Алгоритм аккредитации новых партнеров на платформе "Мой экспорт" включает регистрацию, заполнение заявки, ожидание одобрения от менеджера.Для клиентов, которые заинтересованы в размещении продукции в национальных магазинах, процесс подачи заявки стал также намного проще. Теперь данные о продукции сохраняются и обновляются автоматически без необходимости заполнять их заново при заказе новых услуг, что позволяет значительно ускорить последующее размещение в национальных магазинах.Национальные магазины РЭЦ предоставляют российским экспортно-ориентированным компаниям возможность выхода на внутренний рынок ключевых экспортных стран. Это позволяет им минимизировать затраты и получать сопровождение на всех этапах работы. Кроме того, это дает возможность протестировать новый рынок путем реальных продаж и привлечь внимание к своей продукции как со стороны потребителей, так и со стороны локальных торговых сетей.Узнать более подробную информацию о процессе присоединения к программе можно на сайте "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html
https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html
россия
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d66e525339cb14d74e1a57c524e5ef8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Партнеры-участники программы национальных магазинов могут проходить аккредитацию онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", ранее все процедуры проводились офлайн, что создавало неудобства и влекло дополнительные временные затраты, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Национальные магазины - это коллективные онлайн-магазины авторизованных партнеров с российскими товарами на международных маркетплейсах и платформах социальной коммерции, которые продвигают РЭЦ и правительство РФ под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении.
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
Сейчас открыто 36 таких магазинов на маркетплейсах Китая
, Турции
, в странах Юго-Восточной Азии
с участием 12 компаний-участников программы. В 2019 году был открыт первый национальный магазин на китайской площадке Tmall.com. За время существования программы в национальных магазинах были размещены товары от более 800 российских производителей.
"Внедрение нового функционала в цифровую платформу "Мой экспорт" является важным шагом в развитии национальных магазинов и продвижении российских товаров на международных рынках. Ожидаем, что упрощенный процесс присоединения привлечет больше партнеров и позволит увеличить объем экспорта отечественных товаров за рубеж. За прошлый год в результате реализованных акций продвижения удалось достичь прироста по объему продаж через национальные магазины в 5,4 раза к результатам предшествующего года", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Присоединиться к программе может компания, которая заинтересована в расширении российского экспорта за рубежом и повышении узнаваемости российских товаров на иностранных рынках, имеет организационную форму ИП или юридического лица, существует более одного года, имеет налаженную инфраструктуру поставок товаров из России и имеет успешный опыт продвижения российских товаров.
РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд
Алгоритм аккредитации новых партнеров на платформе "Мой экспорт" включает регистрацию, заполнение заявки, ожидание одобрения от менеджера.
Для клиентов, которые заинтересованы в размещении продукции в национальных магазинах, процесс подачи заявки стал также намного проще. Теперь данные о продукции сохраняются и обновляются автоматически без необходимости заполнять их заново при заказе новых услуг, что позволяет значительно ускорить последующее размещение в национальных магазинах.
Национальные магазины РЭЦ предоставляют российским экспортно-ориентированным компаниям возможность выхода на внутренний рынок ключевых экспортных стран. Это позволяет им минимизировать затраты и получать сопровождение на всех этапах работы. Кроме того, это дает возможность протестировать новый рынок путем реальных продаж и привлечь внимание к своей продукции как со стороны потребителей, так и со стороны локальных торговых сетей.
Узнать более подробную информацию о процессе присоединения к программе можно на сайте "Мой экспорт".