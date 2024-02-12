https://ria.ru/20240212/akkreditatsiya-1926820341.html

Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте"

Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте" - РИА Новости, 12.02.2024

Аккредитация в программу нацмагазинов теперь доступна на "Моем экспорте"

Партнеры-участники программы национальных магазинов могут проходить аккредитацию онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", ранее все процедуры проводились... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:19

2024-02-12T12:19

2024-02-12T12:19

экономика

россия

китай

турция

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Партнеры-участники программы национальных магазинов могут проходить аккредитацию онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", ранее все процедуры проводились офлайн, что создавало неудобства и влекло дополнительные временные затраты, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Национальные магазины - это коллективные онлайн-магазины авторизованных партнеров с российскими товарами на международных маркетплейсах и платформах социальной коммерции, которые продвигают РЭЦ и правительство РФ под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении.Сейчас открыто 36 таких магазинов на маркетплейсах Китая, Турции, в странах Юго-Восточной Азии с участием 12 компаний-участников программы. В 2019 году был открыт первый национальный магазин на китайской площадке Tmall.com. За время существования программы в национальных магазинах были размещены товары от более 800 российских производителей."Внедрение нового функционала в цифровую платформу "Мой экспорт" является важным шагом в развитии национальных магазинов и продвижении российских товаров на международных рынках. Ожидаем, что упрощенный процесс присоединения привлечет больше партнеров и позволит увеличить объем экспорта отечественных товаров за рубеж. За прошлый год в результате реализованных акций продвижения удалось достичь прироста по объему продаж через национальные магазины в 5,4 раза к результатам предшествующего года", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Присоединиться к программе может компания, которая заинтересована в расширении российского экспорта за рубежом и повышении узнаваемости российских товаров на иностранных рынках, имеет организационную форму ИП или юридического лица, существует более одного года, имеет налаженную инфраструктуру поставок товаров из России и имеет успешный опыт продвижения российских товаров.Алгоритм аккредитации новых партнеров на платформе "Мой экспорт" включает регистрацию, заполнение заявки, ожидание одобрения от менеджера.Для клиентов, которые заинтересованы в размещении продукции в национальных магазинах, процесс подачи заявки стал также намного проще. Теперь данные о продукции сохраняются и обновляются автоматически без необходимости заполнять их заново при заказе новых услуг, что позволяет значительно ускорить последующее размещение в национальных магазинах.Национальные магазины РЭЦ предоставляют российским экспортно-ориентированным компаниям возможность выхода на внутренний рынок ключевых экспортных стран. Это позволяет им минимизировать затраты и получать сопровождение на всех этапах работы. Кроме того, это дает возможность протестировать новый рынок путем реальных продаж и привлечь внимание к своей продукции как со стороны потребителей, так и со стороны локальных торговых сетей.Узнать более подробную информацию о процессе присоединения к программе можно на сайте "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html

https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html

россия

китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц)