https://ria.ru/20240212/abkhaziya-1926851362.html

Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике - РИА Новости, 12.02.2024

Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:27

2024-02-12T14:27

2024-02-12T18:18

абхазия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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СУХУМ, 12 фев — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур. Проект, о котором идет речь, вызвал большой резонанс в абхазском обществе, в том числе среди оппозиции. "Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", — сказал Киут. По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, "чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства". Киут отметил, что в распоряжении МВД Абхазии и других ее силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности. Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.

https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность