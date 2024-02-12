https://ria.ru/20240212/abkhaziya-1926851362.html
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике - РИА Новости, 12.02.2024
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:27
2024-02-12T14:27
2024-02-12T18:18
абхазия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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СУХУМ, 12 фев — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур. Проект, о котором идет речь, вызвал большой резонанс в абхазском обществе, в том числе среди оппозиции. "Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", — сказал Киут. По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, "чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства". Киут отметил, что в распоряжении МВД Абхазии и других ее силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности. Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.
https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html
https://ria.ru/20230628/abkhaziya-1880902390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Абхазия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
Абхазия отказалась подписывать соглашение об охране правопорядка с Росгвардией
СУХУМ, 12 фев — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур.
Проект, о котором идет речь, вызвал большой резонанс в абхазском обществе, в том числе среди оппозиции.
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"Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России
и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", — сказал Киут.
По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, "чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства". Киут отметил, что в распоряжении МВД Абхазии и других ее силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности.
Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.
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