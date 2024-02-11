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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.02.2024
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10:31 11.02.2024 (обновлено: 16:02 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/zemletryasenie-1926666217.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.02.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:31
2024-02-11T16:02
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АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Сообщается, что подземные толчки произошли в районе Юксекова в 07:36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 5,74 километра.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Depositphotos.com / albund
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Сообщается, что подземные толчки произошли в районе Юксекова в 07:36 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,74 километра.
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