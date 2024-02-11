https://ria.ru/20240211/zemletryasenie-1926666217.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.02.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:31
2024-02-11T10:31
2024-02-11T16:02
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Сообщается, что подземные толчки произошли в районе Юксекова в 07:36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 5,74 километра.
https://ria.ru/20240210/pomosch-1926537460.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4