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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:06
2024-02-11T13:06
2024-02-11T13:06
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Ранее в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне после ночных взрывов. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко, не уточнив никаких подробностей. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Глава Херсонской ОВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне