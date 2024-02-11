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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:06

2024-02-11T13:06

2024-02-11T13:06

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Ранее в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне после ночных взрывов. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко, не уточнив никаких подробностей. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область