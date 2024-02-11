https://ria.ru/20240211/vzryv-1926711302.html

В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва

В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва - РИА Новости, 11.02.2024

В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва

Два сотрудника Росгвардии находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом после взрыва в доме в Элисте, сообщил глава Минздрава Калмыкии... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:44

2024-02-11T16:44

2024-02-11T16:57

происшествия

элиста

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом после взрыва в доме в Элисте, сообщил глава Минздрава Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале. "Состояние двоих пострадавших на улице Родниковая (в Элисте – ред.) оценивается как среднетяжелое, один пострадавший находится сейчас в тяжелом, стабильном состоянии", — сообщил Сараев. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20240211/elista-1926685528.html

элиста

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происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)