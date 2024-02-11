В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва
Минздрав: 2 сотрудника Росгвардии находятся в состоянии средней степени тяжести
© Фото : Булат Сараев/TelegramОперативное совещание с главным врачом и специалистами республиканской больницы в связи с происшествием в Элисте, где трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва. 11 февраля 2024
Оперативное совещание с главным врачом и специалистами республиканской больницы в связи с происшествием в Элисте, где трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва. 11 февраля 2024
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом после взрыва в доме в Элисте, сообщил глава Минздрава Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале.
"Состояние двоих пострадавших на улице Родниковая (в Элисте – ред.) оценивается как среднетяжелое, один пострадавший находится сейчас в тяжелом, стабильном состоянии", — сообщил Сараев.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр.
Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.