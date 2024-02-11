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МЧС проведет обследование дома после взрыва в Элисте

МЧС проведет обследование дома после взрыва в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024

МЧС проведет обследование дома после взрыва в Элисте

Сотрудники МЧС в понедельник начнут обследование с помощью комплекса "Стрела" дома в Элисте после взрыва неустановленного устройства, который совершил состоящий РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:24

2024-02-11T15:24

2024-02-11T15:24

происшествия

элиста

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОЛГОГРАД, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС в понедельник начнут обследование с помощью комплекса "Стрела" дома в Элисте после взрыва неустановленного устройства, который совершил состоящий на психиатрическом учете мужчина, сообщил мэр города Шафран Тепшинов Telegram-канале."Сегодня из Ростова-на-Дону должны прибыть сотрудники МЧС вместе с аппаратно-диагностическим комплексом "Стрела", который предназначен для контроля и мониторинга технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений. С завтрашнего дня специалисты приступят к работе", — сообщил Тепшинов.Он отметил, что пункт временного размещения для жителей пострадавшего дома продолжает работать, несмотря на то, что нет желающих им воспользоваться. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

элиста

ростов-на-дону

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происшествия, элиста, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)