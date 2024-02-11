https://ria.ru/20240211/voyska-1926722895.html
СМИ: командующий теробороной Украины управлял войсками при разгоне Майдана
СМИ: командующий теробороной Украины управлял войсками при разгоне Майдана - РИА Новости, 11.02.2024
СМИ: командующий теробороной Украины управлял войсками при разгоне Майдана
Назначенный Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:13
2024-02-11T18:13
2024-02-11T18:13
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года, сообщило украинское издание "Общественное". Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. В воскресенье Зеленский назначил Плахуту новым командующим территориальной обороной. "Игорь Плахута руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона Майдана", — говорится в сообщении на сайте издания. По информации "Общественного", 10 декабря 2013 года, когда правоохранители проводили зачистку правительственного квартала от баррикад майдана, Плахута был начальником управления внутренних войск. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, виктор янукович, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Верховная Рада Украины
СМИ: командующий теробороной Украины управлял войсками при разгоне Майдана
"Общественное": Плахута руководил украинскими войсками МВД при разгоне Майдана
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года, сообщило украинское издание "Общественное".
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. В воскресенье Зеленский назначил Плахуту новым командующим территориальной обороной.
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"Игорь Плахута руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона Майдана", — говорится в сообщении на сайте издания.
По информации "Общественного", 10 декабря 2013 года, когда правоохранители проводили зачистку правительственного квартала от баррикад майдана, Плахута был начальником управления внутренних войск.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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