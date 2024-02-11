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Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала
Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала - РИА Новости, 11.02.2024
Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала
Вблизи поселка Большое Голоустное под лед провалились два внедорожника, водители бросили машины и ушли, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:05
2024-02-11T09:05
2024-02-11T09:30
происшествия
байкал
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Вблизи поселка Большое Голоустное под лед провалились два внедорожника, водители бросили машины и ушли, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. МЧС отмечает ухудшение ледовой обстановки на Байкале в районе поселков Хужира, Бугульдейка, Листвянка, Утулик, Большое Голоустное. Но несмотря на многочисленные предупреждения рыбаки и туристы продолжают выезжать на лёд. "Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Это произошло в трёх километрах от берега. Людей на месте нет - водители бросили свои машины и ушли", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первые случаи провалов автомобилей на Байкале с начала февраля.
https://ria.ru/20240128/devochki-1924023407.html
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происшествия, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала
Вблизи поселка Большое Голоустное два внедорожника провалились под лед