https://ria.ru/20240211/vengriya-1926636804.html

Советник Орбана рассказал о призыве к ЕС вернуться к дипломатии

Советник Орбана рассказал о призыве к ЕС вернуться к дипломатии - РИА Новости, 11.02.2024

Советник Орбана рассказал о призыве к ЕС вернуться к дипломатии

Позиция Венгрии неизменна: военного решения на поле боя быть не может, и поэтому необходимо вернуться к дипломатии, венгерская сторона пытается убедить в этом... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:28

2024-02-11T00:28

2024-02-11T00:30

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россия

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евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Позиция Венгрии неизменна: военного решения на поле боя быть не может, и поэтому необходимо вернуться к дипломатии, венгерская сторона пытается убедить в этом своих союзников в Брюсселе и во всех других местах, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийской газете Exxpress. "Наша позиция остается неизменной на протяжении многих лет: военного решения на поле боя быть не может. Мы должны вернуться к дипломатии. Мы пытаемся убедить в этом наших союзников в Брюсселе и во всех других местах", - сказал советник. При этом он указал на то, что хотя Россия начала свою спецоперацию на Украине, Запад продолжает разжигать конфликт. "Мы не считаем это хорошей идеей, потому что этот путь приведет либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведет к третьей мировой войне. Одним словом, венгерская и российская позиции различаются по очевидным причинам. Но мы также считаем, что Запад несет ответственность", - сказал собеседник газеты. Он подчеркнул необходимость дипломатии. "Мы должны поговорить с русскими и запустить переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка. Мы должны сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии", - уточнил советник. По его мнению, в результате должно получиться долгосрочное соглашение между Соединенными Штатами, Европой и Россией, которое повлияет и на Украину. Я считаю, что это единственный выход. "Будет ли это в интересах России и США, я не знаю, но это определенно должно быть в интересах Европы, потому что эта война делает нас только слабее", - заключил он.

https://ria.ru/20240211/vred-1926635512.html

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в мире, россия, венгрия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии