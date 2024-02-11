Советник Орбана рассказал о призыве к ЕС вернуться к дипломатии
Советник Орбана: пытаемся убедить Брюссель вернуться к дипломатии с Россией
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Позиция Венгрии неизменна: военного решения на поле боя быть не может, и поэтому необходимо вернуться к дипломатии, венгерская сторона пытается убедить в этом своих союзников в Брюсселе и во всех других местах, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийской газете Exxpress.
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"Наша позиция остается неизменной на протяжении многих лет: военного решения на поле боя быть не может. Мы должны вернуться к дипломатии. Мы пытаемся убедить в этом наших союзников в Брюсселе и во всех других местах", - сказал советник.
"Мы не считаем это хорошей идеей, потому что этот путь приведет либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведет к третьей мировой войне. Одним словом, венгерская и российская позиции различаются по очевидным причинам. Но мы также считаем, что Запад несет ответственность", - сказал собеседник газеты.
Он подчеркнул необходимость дипломатии. "Мы должны поговорить с русскими и запустить переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка. Мы должны сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии", - уточнил советник.
По его мнению, в результате должно получиться долгосрочное соглашение между Соединенными Штатами, Европой и Россией, которое повлияет и на Украину. Я считаю, что это единственный выход. "Будет ли это в интересах России и США, я не знаю, но это определенно должно быть в интересах Европы, потому что эта война делает нас только слабее", - заключил он.